CHP'li aday MHP'li adayı 36 oyla geride bırakmıştı: Ürgüp'te seçimler 'usulsüzlük' iddiaları sonrası yenilenecek

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin 2 Haziran'da yenileceği duyuruldu. Haberi duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin sandık kurulu üyeleri olmadan oy torbalarının mühürlerini kırdığını öne sürdü. Kılıç, partisinin itiraz ve mücadelesiyle seçimlerin tekrar edildiğini söyledi.

Geçen hafta sonu yapılan yerel seçimlerin bazı bölgelerdeki sonuçları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tartışmalı bazı bölgelerde seçimler tekrar ederken, Nevşehir'de de benzer bir sahne meydana geldi.

Ürgüp ilçesinde CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul, rakibi MHP'nin adayı Mustafa Öz'ü 36 oyla geride bırakarak seçimin kazananı olmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda Nevşehir’in Ürgüp İlçesinde bazı usulsüzlüklerin yapıldığı ve bu usulsüzlüklere yapılan itirazlar sonucunda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) itirazları kabul ederek Ürgüp’te seçimleri yenileme kararı aldığını duyurdu.

Seçimlerden sonra gerçekleşen usulsüzlükleri aktaran Kılıç, “Gerçekleşen yerel seçimlerde aziz milletimizle beraber Nevşehirli saygıdeğer hemşerilerimiz de demokratik iradelerini göstermiştir. Seçimlerin hayırlara vesile olması öncelikli temennimizdir.

"MÜHÜRLER KIRILDI" İDDİASI

Bununla beraber ne yazık ki Ürgüp ilçemizde CHP’li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak hukuk dışı eylemleri olmuştur. Kullanılmış oy pusulalarının ve zarfların adliye koridorunda adliye ve oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurulu üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığı, oy pusulalarının tasniflenerek konulduğu gerekli güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmadığı gibi söz konusu usulsüzlüklerin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 95. Maddelerine aykırıdır.

"SEÇİMLERE ŞAİBE DÜŞTÜ"

Buna karşın partimiz görevlilerince ilçe ve il seçim kurullarına gerekli itirazlar yapılmış olup, YSK nezdindeki temsilcilerimiz tarafından da konu hassasiyetle takip edilmiştir. Ne yazık ki usulsüzlükler, gayri yasal tutumlar ve demokratik olmayan yaklaşımlar seçimlere şaibe düşürmüştür. Konu seçim mevzuatıyla yükümlü makamlarımıza arz edilmiştir.

Ürgüplü hemşerilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar, MHP’ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduğumuz gibi Ürgüp’te seçime gölge düşürmeye çalışırken suçüstü yakalananlara aman vermeyerek, hukuki mücadelemizde başarılı olmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER 2 HAZİRAN'DA TEKRAR EDECEK

Seçimin yenileneceği tarih hakkında da bilgi veren Kılıç, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak itiraz ve mücadelemiz sonuç vermiş, Ürgüp’ümüzde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştır. Seçimler 2 Haziran 2024’te yenilenecektir. MHP Ürgüp Belediye Başkan Adayımız Mustafa Öz ile Ürgüp için canla başla çalışacağız” ifadelerine yer verdi.