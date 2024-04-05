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Yenilenen seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yenilenen seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından siyasi partilerden seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar devam ediyor. YSK il ve ilçe kurulları tarafından bazı il ve ilçelerde seçim iptal edildi. İptal edilen seçimlerin tekrar ne zaman yapılacağı ise seçmen tarafından merak ediliyor. Peki, yenilenen seçimler ne zaman yapılacak? İşte cevabı…

Yenilenen seçimler ne zaman yapılacak? YSK’nın il ve ilçe kurulları gelen itirazlar neticesinde bazı yerlerde seçimleri iptal etmişti. İptal edilen seçimler tekrar yapılacak.

YENİLENEN SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçim öncesinde olası yenileme seçimlerinin haziran ayının ilk pazar günü olması yönünde karar almıştı. Tüm itiraz sonuçlar tamamlandığında bir seçim çevresinde yeniden seçime gidilmesi halinde 2 Haziran Pazar günü sandık kurulacak.

İtiraz süreci ise 2 Nisan günü başladı. O gün partiler sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu. İlçe seçim kurulları da en geç 4 Nisan 17.00 itibariyle itirazları karara bağladı.

Yenilenen seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak - 1. Resim

İlçe seçim kurullarının kararlarına yönelik itiraz süreci ise bugün saat 17.00'de tamamlanacak. Ardından il seçim kurullarının 7 Nisan'a kadar karar vermesi gerekecek. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru süreci başlayacak, burada da son 10 Nisan. Olağanüstü itiraz ise 14 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra duyurulacak.

Yenilenen seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak - 2. Resim

NERELERDE SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ?

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir oyla kaybeden AK Parti'nin itirazı kabul gördü. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde de ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildi. CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken AK Parti'nin adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oy aldı. Sonuca AK Parti itiraz etti.

Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan’daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kurul, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi. İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Yakılan oy görüntüleri iddialarının ardından AK Parti'nin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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