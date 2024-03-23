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Akşener'den emekliye zam ve öğretmen ataması çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Akşener&#039;den emekliye zam ve öğretmen ataması çağrısı

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala liderlerin mesaisi devam ediyor. Kütahya'da esnafı ziyaret eden İyi Parti lideri Akşener, emeklilere bayram ikramiyesinin 7 bin, seyyanen zammın da 11 bin lira olması gerektiğini belirterek öğretmen ataması çağrısında da bulundu.

Türkiye, Mahalli İdari Genel Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, liderlerin mesaisi de hız kesmeden sürüyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kütahya'da esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir'e destek istedi.

GAZZE VE DOĞU TÜRKİSTAN MESAJI

Akşener, Zafer Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayında Müslümanların Gazze'de katledildiğini, Doğu Türkistan'da Çin mezalimi altında en ağır işkenceleri gördüğünü, dünyanın buna sessiz kaldığını söyledi.

'EMEKLİLERE 11 BİN LİRA ZAM VERİN'

Emekli maaşlarına değinen Akşener, "10 bin lira emekli maaşı alan bir insan evini geçindiremez. Kira verse ölür, kira vermese de aç kalır" diyerek şunları kaydetti:

"Diyorum ki Sayın Erdoğan, her şey senin iki dudağın arasında. Şimdi bayram ikramiyesini işçilere 7 bin lira yapacaksın. Emeklilere bayram ikramiyesini 7 bin lira yaptıktan sonra da 11 bin lira derhal seyyanen zam vereceksin. Emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Ben bunu her gün söylüyorum. Her söylediğimde de bir cevap veriyor: 'Bütçe buna uygun değil.' Siz bunu vereceksiniz ve emekliyi mutlu edeceksiniz. Sonra hep beraber emeklinin oyuna talip olacağız ama siz bunu vermediğiniz takdirde ben Meral Akşener olarak sizlerin, emeklilerin oyuna talibim."

Akşener, 100 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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