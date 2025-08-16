İŞKUR TYP kura sonuçları 2025: TYP temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP kura sonuçları illere göre belirlenmektedir. Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden kura sonuçları arama motorlarında sorgulatılıyor.

TYP temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı? sorusu günün en merak edilen konuları arasındadır. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 18 yaşını tamamlayan, emekli ve malul aylığı almayan, eski hükümlüler, engelliler, kadınlar, 35 yaş üstü olan vatandaşlar İŞKUR TYP alımlarına rağbet göstermeye başladı. Başvuru şartlarını sağlayıp kurada ismi geçen adaylar, belirlenen tarihler arasında ilgili belgeleri teslim ederek görevlerine başlaması bekleniyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP kura sonuçları illere göre değişiklik gösterdiği için farklı tarihlerde açıklanıyor. Şu an için Kastamonu, Bolu, Ordu gibi illerde kura sonuçları belli oldu.

Başvuru yapan adaylar sonuçları öğrenebilmeleri için başvuru yaptıkları il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Son olarak Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kura sonuçları için yaptığı yeni açıklamada " Asil ve yedek isim listeleri Noter tarafından onaylandıktan sonra web sitemizde ilan edilecektir." ifadelerini kullandı.



İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattı kullanılarak sorgulanabiliyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından paylaşılıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapılmaktadır.

Yalnızca uygulama alanı kısmını filtreleyerek arama yapılabiliyor.