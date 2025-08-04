TYP kapsamında yapılacak bu alımlar, okulların açılmasına kısa bir süre kala yeniden gündeme geldi. İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımlarında başvuruların alınacağı tarih merak konusu oldu.

Arama motorlarında "İŞKUR TYP okul temizliği personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor.

İŞKUR TYP OKUL TEMİZLİĞİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için şu anda herhangi bir tarih belirlenmedi.

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AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas yeni eğitim ve öğretim yılında TYP alımlarına, "1 Eylül 2025 tarihinden itibaren okullarımızın altyapı, temizlik ve hijyen gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Giresun’a 1 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanmak üzere 370 kişilik TYP ödeneği sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

ORDU TYP OKUL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilen 720 kişilik kontenjan kapsamında 6 ay süre için TYP başvurularının 1-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacağın duyurdu.

Daha önce TYP'den faydalananlar ise kalan hakları kadar programa katılabilecek. Katılımcılar noter kurasıyla belirlenecektir. 8 Ağustos 2025 saat 09:00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kura yapılacaktır. Ayrıca başvurular İŞKUR'un internet adresi üzerinden gerçekleşecektir.

İŞKUR TYP’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?