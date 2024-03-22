Akşener: Bugüne kadar hep birilerini seçtirdim, ilk defa kendim için oy istiyorum

İyi Parti lideri Akşener, Tekirdağ ziyaretinde seçmenlerden oy isteyip, 'Nasıl muhalefet yapılır göstereyim' dedi. Akşener, muhalefeti işaret edip "Ben bugüne kadar hep birilerini seçtirdim. İlk defa şahsıma oy istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye 31 Mart seçimlerine hızla giderken, partiler seçmenlere vaatlerini sunmaya devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayraolu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Emekliler ve atanamayan öğretmenlerin durumunu yakından takip ettiklerini belirten Akşener, hükümetin politikalarını eleştirdi.

'MUHALEFET NASIL YAPILIR GÖSTERECEĞİM'

Seçime sayılı günler kaldığını anımsatan Akşener, şöyle konuştu:

Bu seçimde hem belediye başkan adaylarına hem de kendime oy istiyorum. Eğer bizim partimiz bu seçimden hakikaten yarına yönelik güçlü çıkarsa 2028'e giden süreçte muhalefet nasıl yapılırmış, muhalefet yapılırken vatandaşın, milletin sesi nasıl olunurmuş göstereceğim.

'BUGÜNE KADAR HEP BİRİLERİNE OY İSTEDİM'

Milletimiz velinimetimizdir. Sizin talepleriniz, sizin dertleriniz üzerinden muhalefet nasıl yapılır göstereceğim. Ben bugüne kadar hep birilerini seçtirdim. İlk defa şahsıma oy istiyorum. Diyorum ki elimi uzattım. Tutun ellerimi, görün muhalefet nasıl yapılır.