Emekliye seyyanen zam için Akşener'den Erdoğan'a çarpıcı çıkış: "5 bin yetmez 11 bin TL yapın"

İyi Parti lideri Meral Akşener, emeklilerin maaşlarına yapılması planlanan 5 bin TL'lik seyyanen artış ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "5 bin yetmez 11 bin TL yapın" dedi.

Altılı Masa'nın dağılmasının ardından yerel seçimlere 'müstakil' giren İyi Parti lideri Meral Akşener, miting yapmak yerine il il seçim gezilerini sürdürüyor. Daha önce emekli maaşlarına zam yapılması şartıyla Erdoğan'a "Bütün oylar senin olsun" diyen Akşener'den emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağının konuşulduğunu söyleyen Akşener, Erdoğan'a "5 bin TL yetmez 11 bin TL yapın" diyerek seslendi.

"EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAĞI KONUŞULUYORMUŞ"

Bitlis'in Ahlat ilçesinde partisince düzenlenen teşkilat toplantısına katılan Akşener, şöyle konuştu.

İKRAMİYE 7 BİN TL OLSUN

"Erdoğan, 7 bin lira bayram için ikramiye verin. 3 bin lira yetmez. İki dudağınızın arasında, 11 bin lira seyyanen zam verin emeklilerin tümüne ve en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar yapın.

5 BİN TL SEYYANEN ZAM YETMEZ 11 BİN TL YAPIN

Şimdi buraya gelirken bir arkadaşımdan yeni duydum. Bir seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. Biz onu hesapladık.

11 bin lira seyyanen zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok ama o emeklilerimiz ayağa kalkar. Onlar bunu hak ettiler."