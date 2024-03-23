Beşiktaş'ta Emrecan Terzi sakatlandı! Genç yıldız oyuna devam edemedi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 17:51 - Güncelleme: 23 Mart 2024 18:02 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Emrecan Terzi, Beşiktaş'ın Buducnost ile karşılaştığı hazırlık maçında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Terzi'nin yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.