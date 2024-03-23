Beşiktaş'ta Emrecan Terzi sakatlandı! Genç yıldız oyuna devam edemedi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Emrecan Terzi, Beşiktaş'ın Buducnost ile karşılaştığı hazırlık maçında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Terzi'nin yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.
Beşiktaş, A Milli Takım arasını en iyi şekilde değerlendirebilmek için Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta hazırlık maçında forma giyen genç futbolcu Emrecan Terzi sakatlandı.
SAĞ AYAĞINI TUTTARAK KENDİSİNİ YERE BIRAKTI
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle devam ederken 12. dakikada sakatlanan Emrecan, topsuz alanda sağ ayağını tutarak kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen 20 yaşındaki futbolcunun yerine Umut Meraş oyuna girdi.
Beşiktaş altyapısından yetişen Emrecan Terzi, bu sezon 8 maçta A takım forması giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi