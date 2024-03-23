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Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Emrecan Terzi sakatlandı! Genç yıldız oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta Emrecan Terzi sakatlandı! Genç yıldız oyuna devam edemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Emrecan Terzi sakatlandı! Genç yıldız oyuna devam edemedi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emrecan Terzi, Beşiktaş'ın Buducnost ile karşılaştığı hazırlık maçında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Terzi'nin yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, A Milli Takım arasını en iyi şekilde değerlendirebilmek için Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta hazırlık maçında forma giyen genç futbolcu Emrecan Terzi sakatlandı.

SAĞ AYAĞINI TUTTARAK KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle devam ederken 12. dakikada sakatlanan Emrecan, topsuz alanda sağ ayağını tutarak kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen 20 yaşındaki futbolcunun yerine Umut Meraş oyuna girdi.

Beşiktaş'ta Emrecan Terzi sakatlandı! Genç yıldız oyuna devam edemedi - 1. Resim

Beşiktaş altyapısından yetişen Emrecan Terzi, bu sezon 8 maçta A takım forması giydi ve 1 kez fileleri havalandırdı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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