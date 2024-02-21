Üniversitelerde neler oluyor? Öğrenciler seçmeli dersin ardından 'staj'a da para vermeye başladı

Üniversitelerde rağbet gören seçmeli derslerin karaborsaya düşmesi skandalının ardından öğrenciler bu kez 'staj' mağduru oldu. Staj yapmak için şirketlerin kapısını çalan öğrenciler kabul almak için 'ücret' ödemeye başladı. Ticarete dönen olayda, ücretler 500 liradan başlıyor 18 bin liraya kadar çıkıyor. Öte yandan ilanlarda ücretlere taksit yapan şirketlerin de olduğu görüldü.

Geçtiğimiz günlerde üniversitelerde rağbet gören seçmeli derslerin karaborsaya düştüğü haberleri gündeme oturmuştu. Kredi doldurmak amacıyla da kullanılan dersler için açık artırmaların dahi olduğu, dersler için ödenen ücretlerin 5 bin liraya kadar çıktığı ortaya çıkmıştı.

Seçmeli dersin ardından yeni skandalın adı 'staj' oldu. Üniversite öğrencilerini staja kabul eden kurumlarda başvurular, şubat-mart aylarında tamamlanıyor. Başta zorunlu stajı olan öğrenciler staj yapacak yer bulmakta büyük zorluk çekiyor. Şu günlerde staja kabul edilmek en az iş bulmak kadar zor bir hale geldi .

Stajyer alan kurumların çoğu iyi derecede yabancı dil, yüksek not ortalaması, gözde üniversitelerde okuma, referans, mülakat gibi şartları arıyor. Stajyer arayan bazı kurumlar ise bunu ticarete dökmüş durumda.

STAJ DA TİCARETE DÖNDÜ

Milliyet'in haberine göre, kadrolu çalışan gibi görevlendirecekleri öğrencileri kabul ederken maaş vermedikleri gibi üste para istiyorlar. Ücretler ise 500 TL’den başlıyor 18 bin TL’ye kadar çıkıyor. İçlerinde ücretlere taksit yapanlar dahi var.

Örneğin özel bir hastanenin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencileri için açtığı staj programı için istediği ücret 18.000 TL. Üstelik staj programının süresi tatiller çıkarıldığında sadece 15 gün. Psikoloji ve sosyal hizmet öğrencilerinin başvurabildiği bir başka merkezin ücreti ise 1.600 TL.

TAKSİTLİ SEÇENEK!

Öğrenciler, 400 TL de teminat bedeli yatırmak zorunda. Kurum, 3 taksit seçeneği de sunuyor. Başka bir kurum ise staj programına katılan öğrencilere belge ve referans mektubu vereceklerini belirtiyor. 4.000 TL ücret talep eden kurum, 3 aylık stajda başarılı olanlara uzun dönem staj imkânı sunacaklarını da kaydediyor.

Hukuk fakültesi mezunlarının 6 ayı adliyede, 6 ayı hukuk bürosunda olmak üzere 1 yıllık staj yapmaları gerekiyor. Bu süreç stajdan çok mesleğin ilk yılı olarak geçmesine rağmen maaş veren kurum sayısı çok az. Bazı ofisler ise yemek, ulaşım gibi giderleri karşılayacağını belirtiyor. Maaş olarak asgari ücretin yarısını ya da 5-10 bin TL gibi ücretler teklif edenler de var. Öte yandan bazı ofisler, stajyerlerden avukatlık harici işler de talep ediyor. Açık açık asistanlık yapılmasını isteyenler, hafta sonu da çalışılacağını belirtenler var. Örneğin bir ilanda “Tam zamanlı çalışacak, çeviri yapabilecek düzeyde İngilizce’ye hakim, aynı zamanda asistanlık yapacak” stajyerler aranıyor.