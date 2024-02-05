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    • Yarıyıl tatili bitti! Okullarda ilk ders zili çaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yarıyıl tatili bitti! Okullarda ilk ders zili çaldı

    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    20 milyonu aşkın öğrenci için yarıyıl tatili dün son buldu. Okullarda ders zili bugün çaldı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ise 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak'ta karnelerini aldı. 19 günlük yarıyıl tatili ise dün sona erdi.

    2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi bugün başladı ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

    İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Eğitim > Yarıyıl tatili bitti! Okullarda ilk ders zili çaldı
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