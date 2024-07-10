Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > YÖK Başkanı duyurdu! Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları kapatıldı

YÖK Başkanı duyurdu! Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları kapatıldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
YÖK Başkanı duyurdu! Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları kapatıldı
Yök, Erol Özvar, Devlet Üniversiteleri, Haber

Eğitim Haberleri

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Öte yandan mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

YÖK devlet üniversitelerinde çok konuşulacak bir karara imza attı. YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına ilişkin yeni kararı duyurdu.

Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

KARARIN GEREKÇESİ

Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur.

Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi.

Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

80 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞMİŞTİ

Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti.

Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

Düzenleyen:  - Eğitim
Esad'la görüşeceğini söylemişti! Şam yönetiminden Özel'e cevap geldiOkan Buruk'tan transfer açıklaması! Avusturya kampında taraftarı sevindiren haberi verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok - EğitimOnline eğitimle alınan diplomaya denklik yokAday öğretmenlik uygulaması kalkıyor! 30 Büyükşehre “eğitim akademisi” kurulacak - EğitimAday öğretmenlik uygulaması kalkıyorCumhuriyetimizin yeni yüzyılında ilk mezunlar diplomalarına kavuştu - EğitimCumhuriyetimizin yeni yüzyılında ilk mezunlar diplomalarına kavuştuŞanlıurfa'da deneme sınavında tüm sorulara yanlış cevap veren kız öğrenci LGS'de 431 puan aldı - Eğitimİşte Elif Sude Şenel'in LGS puanıLGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı - EğitimLGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru cevapladıMillî Eğitim Akademisi ile eğitimde dünya kalitesi! Öğretmenlerin nitelik ve statüsü artırılacak - EğitimÖğretmenlerin nitelik ve statüsü artırılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...