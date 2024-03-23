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Haberler > Eğitim > YÖK'den YKS için geç başvuru kararı

YÖK'den YKS için geç başvuru kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
YÖK&#039;den YKS için geç başvuru kararı

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

YÖK, yurt dışındaki üniversitelere kaydolmak isteyen öğrencilere getirdiği YKS şartı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Başvurular, 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.
Yükseköğretim Kurulu, 8-9 Haziran’da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kaydolmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

BAŞVURUDA GEÇERLİ TARİHLER

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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