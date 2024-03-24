Yurt dışı eğitim adaylarının YKS mağduriyeti giderildi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mart 2024 08:19 - Güncelleme: 24 Mart 2024 08:24 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında üniversite okumak isteyenler için ‘denklik’ kriterlerini değiştirerek kayıtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan şartı getirdi. Bu düzenleme ise YKS başvurularının sona erdiği bir süreçten sonra açıklandı.