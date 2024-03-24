Yurt dışı eğitim adaylarının YKS mağduriyeti giderildi
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında üniversite okumak isteyenler için ‘denklik’ kriterlerini değiştirerek kayıtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan şartı getirdi. Bu düzenleme ise YKS başvurularının sona erdiği bir süreçten sonra açıklandı.
Yurt dışında üniversite okuyacak adayların bu sene mağduriyet yaşamaması için YÖK, ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Başvurular yarın başlıyor ve 28 Mart’ta sona erecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi