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Haberler > Eğitim > 'İstediğin zaman git' devri bitti, okullarda randevu dönemi başladı

'İstediğin zaman git' devri bitti, okullarda randevu dönemi başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;İstediğin zaman git&#039; devri bitti, okullarda randevu dönemi başladı

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Velilerin serbestçe girdiği okullarda zaman zaman öğretmenlere yapılan saldırılar önlenecek.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), birçok Batı ülkesinde bulunan okul müdürü ile öğretmen üzerinden bir randevu sisteminin ülkemizde de uygulanması için yaptığı çalışmalarda sona geldi.

"Okul randevu sistemi"

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen ve veli görüşmeleri için ‘Okul randevu sistemi’ dijital uygulamasını geliştirdi. Veli randevu sisteminde okul yöneticileri öğretmenlerin uygun zamanlarını belirliyor. Veliler, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor. Sistem, randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğlene kadar açık tutulacak. Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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