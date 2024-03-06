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Lise müdürü okulu ringe çevirdi: Hem öğrencileri hem de veliyi darp etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir lisede gürültü yaptıkları gerekçesiyle dört öğrenciyi darp eden okul müdürü velilere de saldırdı. Okula konuşmaya gelen veliye saldıran okul müdüründen şikayetçi olacağını söyleyen veli, "Kendisine bu mevzu doğru mu diye sordum ‘olsa ne olur’ dedi. Kavga çıktı, gözümden yaraladı. Kavgadan ziyade diğer öğretmenlerin de toplu linçine uğradım. Diğer öğretmenler de saldırdı" dedi. 

Büyükçekmece ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir lisede meydana gelen olayda, iddiaya göre deprem tatbikatı sırasında Semih U. (14) ve arkadaşları sıradayken gürültü yaptı. Durum üzerine okul müdürü E.G. çocukları uyarıp hakaret ederek ayağına vurdu. Semih U., durumu babası Hakan U.’ya söyledi.

Okula gelen Hakan U. müdürün odasına çıkıp durumu konuşmak isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında okul müdürü E.G. iddiaya göre bir kez daha çocuğa hakaret etti. Tartışma veli ile okul müdürü arasında kavgaya dönüştü. Veli Hakan U. kavga sırasında aldığı darbelerle gözünden ağır yaralandı. Okula ihbar üzerine ambulans ve polis sevk edildi. Ayağından darbe alan Semih U.’nun ayağında ise çatlak oluştuğu söylenildi.

ÜÇ VELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Okulda yaşanan olay sırasında 3 öğrenci velisi daha çocuklarına darp ve hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Okul müdürü E.G. gözaltına alınırken soruşturma devam ettiği öğrenildi.

'DİĞER ÖĞRETMENLER DE LİNÇ ETTİ'

Şikayetçi olmak üzere karakola gelen veli Hakan U., yaşananları anlatarak, “Çocuğumun beni aramasıyla okul müdürünün şiddet uyguladığını öğrendim. Okula gittim. Çocuğuma şiddet uygulayıp hakaret ediyor. Yine bir şey demedim. Kendisine bu mevzu doğru mu diye sordum ‘olsa ne olur’ dedi. Ondan sonrada aramızda kavga çıktı. Kendisi de kavga sonucu bana bunu yaptı. Kavgadan ziyade diğer öğretmenlerin de toplu linçine uğradım. Diğer öğretmenler de saldırdı. Şikayetçiyim. Müdürün biz kavga ederken oğluma defalarca hakaret ettiğini diğer öğretmenler ve okul aile birliği de şahittir. O makamı hakkedecek birisi değil kendisi” dedi.

Lise müdürü okulu ringe çevirdi: Hem öğrencileri hem de veliyi darp etti - 1. Resim

ÖĞRENCİ OLAYI ANLATTI

Yaşananları anlatan Semih U., deprem tatbikatında tüm öğrencilerin aşağıya indiğini belirterek, “Arkadaşım bana seslendi. Arkamı döndüğüm an müdür bey ayağıma tekme attı. Benim ayağım çok acıdı. Sonra tatbikat bitti. Ben de müdür beyin odasına gittim dedim hocam babam gelecek sizinle konuşacak. Bana küfür ederek git buradan dedi. Sonra babam geldi, babamın yanında bana hakaretler etmeye başladı. Babamın yanında itip bana hakaretler etti. Babam da çok sinirlediğini için kavga etti. Yanındaki öğretmenler babamı tuttu. Bugün de benimle birlikte 4 öğrenci daha şiddet gördü” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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