Millî Eğitim Şûrası belirsizliği noktalandı

Millî Eğitim Şûrasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini belirleyen yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Kararı değerlendiren Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici “Çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmek, siyasi partiler veya bakanlar değişince programların ve müfredatların değişmediği sistemi oluşturabilmek için ortak akıl yani şûra çok önemli ve gerekli. Şûranın tamamen kaldırılması doğru değil. Tam aksine daha çok paydaşlarla bir araya gelmek gerekir” dedi.

Şûra ile ilgili çalışmaların, Tebliğler dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Şûrası Yönergesi ile yürütüleceği öğrenildi.