1,3 milyon kadına her alanda iş! İş pozitif projesi meyvelerini veriyor

HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak üzere geçen yıl devreye alınan Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) meyvelerini veriyor. 2024 Şubat ayında başlatılan proje ile 2025 Haziran sonu itibarıyla 1 milyon 298 bin kadın istihdama dâhil edildi. Aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına iş ve meslek danışmanları tarafından 1 milyon 600 bin kadın danışan ile 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirildi.

KADIN ELİ HER YERDE

İş Pozitif Programı çatısı altında kadınların işgücü piyasasında hiç yer alamadıkları ya da çok az yer alabildikleri alanlarda kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile “Her Meslekte Kadın Eli Projesi” hayata geçirildi. Bu proje kapsamında özel sektörle yapılacak iş birlikleriyle “Forklift operatörü, kepçe operatörü, kule vinç operatörü, CNC Torna Tezgâhı Operatörü, Bilgisayarlı Makine Operatörü, Merkezi Kumanda Operatörü, Kantarcılık ve Ambarcılık” gibi mesleklerde kadınların daha fazla katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Bu meslekler için düzenlenen kurs ve programlara katılımcılara yönelik devlet tarafından cep harçlığı niteliğinde destek de veriliyor. ‘Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamında’ bazı özel şirketlerle İŞKUR arasında iş birliği protokolleri yapıldı.

İŞVERENE TEŞVİK DE VAR

KİPAP, imalat, bilgi ve iletişim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde uygulanıyor. Programa başvuracak işverenlerin en az iki sigortalı çalışana sahip olması, İŞKUR’a kayıtlı ve destek süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam taahhüdünde bulunması gerekiyor. Proje kapsamında kadın çalışan istihdam eden işverenlere, proje kapsamında çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 32 bin 500 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor. Proje kapsamında çalışan kadın işçinin 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması hâlinde aylık 7 bin 500 TL çocuk bakımı için ödeme yapılıyor.