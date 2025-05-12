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Haberler > Ekonomi > 100 bin lira hibe ile başladı! Kentte tek... Siparişlere yetişemiyor

100 bin lira hibe ile başladı! Kentte tek... Siparişlere yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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100 bin lira hibe ile başladı! Kentte tek... Siparişlere yetişemiyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt'ta kadın girişimci Şafak Eraslan, devletten aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle manda çiftliği kurdu. Kentin tek kadın manda yetiştiricisi olan Eraslan'ın ürünlerine ise Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı İncili köyünde yaşayan 29 yaşındaki Şafak Eraslan, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Uzman Eller' projesine başvurarak aldığı 100 bin lira tutarındaki hibe ile kendi işletmesini açtı.

100 bin lira hibe ile başladı! Kentte tek... Siparişlere yetişemiyor - 1. Resim

7 mandayla başladığı manda yetiştiriciliğinde bugün 17 hayvana ulaşan ve aynı zamanda sattığı hayvanlarla da ekonomik gelir elde eden Eraslan, hayvancılık alanında kendini geliştirerek işletmesini büyütmeyi başardı.

100 bin lira hibe ile başladı! Kentte tek... Siparişlere yetişemiyor - 2. Resim

KENTTE TEK

Kentin tek manda yetiştiricisi olan Eraslan, kendi elleriyle yaptığı manda sütünü, yoğurdunu ve yağını Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. İşini severek yapan Eraslan, müşterilerden olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, siparişlere yetişemediğini söyledi.

100 bin lira hibe ile başladı! Kentte tek... Siparişlere yetişemiyor - 3. Resim

"FOTOĞRAF ÇEKENLER OLUYOR"

Manda çiftliğinin köyde ilgiyle karşılandığını anlatan Eraslan, "Köyümüze gelenler artık burayı 'mandaları olan köy' olarak tanımaya başladı. Bu durum hoşuma gidiyor. Mandaların bu kadar dikkat çekeceklerini beklemiyordum. Bazen arabayla geçerken fotoğraf çekenler oluyor" diyerek mandaların köyün simgesi olduğunu belirtti.

100 bin lira hibe ile başladı! Kentte tek... Siparişlere yetişemiyor - 4. Resim

Proje öncesinde KPSS ile atanmaya çalıştığını belirten Eraslan şunları söyledi:

"Projeye başlamadan önce KPSS ile atanmaya çalışanlardan biriydim. İyi ki bu şekilde başlamışım. Kendi yetenek alanımda gelişme sağladım. Genç arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim: KPSS ile atanmak uzun bir süreç. Bu süreci değerlendirmek gerekiyordu, ben de öyle yaptım. Uzman Eller Projesi, benim için büyük avantaj oldu"

100 bin lira hibe ile başladı! Kentte tek... Siparişlere yetişemiyor - 5. Resim

Eraslan, projeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanlığı'na, kendisine güvenerek destek veren il ve ilçe müdürlüklerine de teşekkür etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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