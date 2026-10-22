1.080 öğretmen gençleri yetiştirecek! MEB ve Akbank ileri dönüşümü mesleki eğitime taşıyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Akbank arasında ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması maksadıyla imzalanan İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü uygulama safhasına geçti.

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Hatay’da; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Hatay İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp’in katılımlarıyla gerçekleşen tören ile İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı başladı.

Programa farklı şehirlerden 1.080 öğretmenin katılması planlanıyor. Eğitimleri tamamlayan öğretmenlere MEB tarafından sertifika verilecek. Akbank da öğretmenlere dizüstü bilgisayar desteği sağlayacak. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten “Bugüne dek 45 binden fazla okulumuza temel seviye sıfır atık belgesi kazandırdık, 10 milyondan fazla öğrencimize sıfır atık eğitimi verdik, 1.544 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduk ve 100 bin ton atık kâğıdı yeniden ekonomiye kazandırdık” dedi. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp de al, tüket ve at döneminin sona erdiği bir dünyada yaşandığını belirterek “Kaynak verimsizliği nedeniyle bugün dünyada her yıl 25,4 trilyon avroluk bir ekonomik değer çöpe gidiyor. Soyut vaatler, ertelenen hedefler yerine dönüşümü çok daha somut, cesur adımlarla atmalı ve bugünün gerçeği hâline getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

400 BİN ÖĞRENCİYE KATKI

Akbank’ın ‘Dönüşümde Gelecek Var’ girişimi, ömrünü tamamlayan ofis mobilyalarının yeniden değerlendirilmesi maksadıyla Hatay’da başlatıldı. Proje kapsamında bugüne kadar üretilen 19.200 okul mobilyası Hatay’daki 1.311 okula ulaştırıldı, 400 bini aşkın öğrencinin daha donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlandı.

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