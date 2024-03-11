11 Mart piyasa kapanış: Borsa gitti geldi, Bitcoin zirveleri test etti

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün en yüksek 9368’i gördükten sonra geriledi ve 9131’ten kapanış gerçekleştirdi. THYAO, TUPRS, ISCTR, BIMAS gibi büyük hisselerde para çıkışı endeksi frenledi. Altın ve dolar günü sakin tamamlarken; Bitcoin, Kasım 2021 zirvesine işaret eden 69 bin direncini bugün daha istekli geçti ve 72 bin doları da aşarak rekor kırdı. Analistler, “BTC’de 69 bin dolar üzerinde kalıcılık halinde yeni zirveler gelebilir. Aksi halde 66 bin 200 desteği kritik” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, yeni haftanın ilk gününü sakin tamamlıyor. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, Fitch rüzgârıyla birlikte gün içinde en yüksek 9368 seviyesini gördü. Ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte kapanış, 9131’den gerçekleşti. Günlük değer kaybı %0,26 oldu. Analistler, “Borsada geçen haftanın son üç işlem gününde yüzde 5’e yakın yükseliş yaşanmıştı. Üzerine bugünkü sert yükseliş de eklenince, dirençlere yaklaşıldı ve kâr satışları geldi. Endeks için aşağıda 9000, yukarıda 9400 seviyesi takip edilecek” görüşünü dile getirdi.

DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL

11 Mart dolar fiyatı 32,02 TL ile rekor seviyeyi gördü. Gün kapanışı ise 32,00 TL’ye yakın yerlerden gerçekleşiyor. Euro da 35,09 zirvesinden döndü. Fiyatlar, akşam saatlerinde 35,02 seviyelerinde seyrediyor. Bugün açıklanan ocak ayı perakende satışlar verisinde, yüzde 2,6’lık yükseliş kaydedildi. Perakende satışlardaki bu artış, harcama eğilimlerinin ve enflasyonist baskıların arttığına işaret etti. Bu arada Deutsche Bank da, şubat ayında beklentiyi aşan enflasyonist baskılara dikkat çekerek, TCMB’den mart toplantısında 500 baz puanlık faiz artışı gelebileceğini savundu.

ALTIN FİYATLARI SOLUKLANIYOR

Ons altın bu haftaya 2180 dolara yakın başlarken; TSİ 18:30 itibarıyla da hafif primle 2184 dolardan işlem görüyor. Dolar ve Ons tarafındaki bu sakin görünüm, gram altında da daha yatay bir görünümü destekledi. Serbest piyasada gram altın fiyatı 11 Mart işlemlerini 2247 TL seviyelerinden tamamlıyor. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın 2443 TL’den fiyatlanırken; akşam saatlerinde çeyrek altın 4 bin 72 TL’den, yarım altın 8 bin 98 TL’den, tam altın da 16 bin 441 TL’den satılıyor.

BTC YENİ SULARA YELKEN AÇTI

Haftanın en hareketli başlangıcı Bitcoin’den geldi. İlk defa 72 bin doların üzerine çıkarak tarihî zirvesini gören Bitcoin; sadece bugünkü işlemlerde akşam saatleri itibarıyla yüzde 5’e yakın prime imza attı. Analistler, “BTC, Kasım 2021 zirvesine işaret eden 69 bin direncini bugün daha istekli bir şekilde yukarı aştı. Bu direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa, Bitcoin’de yeni zirveler de konuşulmaya başlanır. Ancak tekrar 69 bin dolar altına dönüş halinde, 66 bin 200 dolara varabilecek gerilemelere karşı dikkatli olunmalı” değerlendirmesinde bulunuyor.