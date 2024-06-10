20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav taban puanları açıklandı
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için taban puanları açıkladı. 1 Temmuz'da yapılacak sözlü sınav sonuçlarının ilanının ardından atamalar yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.
Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi.
1 TEMMUZ'DA YAPILACAK
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.
Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı