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25 milyar içecek ambalajı dönüşüm bekliyor! Depozito sistemiyle 5 milyar lira gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 milyar içecek ambalajı dönüşüm bekliyor! Depozito sistemiyle 5 milyar lira gelecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de hem vatandaş hem devlet hem de çevrenin kazanacağı depozito iade dönemi gelecek yıl başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) sayesinde 25 milyar cam, pet ve alüminyum içecek ambalajının dönüştürülmesi bekleniyor.

Belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi ve kullanılması sonrasında iade alınmasıyla depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı DYS, devreye alındığında ise ekonomiye en az 5 milyar TL’lik bir katkı sunmuş olacak.

Türkiye genelinde gelecek yıl içerisinde 5 bin noktaya, 2028’e kadar da 30 bin noktaya geri dönüşüm makinelerinin kurulması hedeflenirken, vatandaşlar bu makinelere cam, alüminyum ve pet şişeleri tanıtarak atabilecek ve e-cüzdan vasıtasıyla bu ambalajların iadesini alabilecek. Sistem; insani tüketim amaçlı içeceklerin piyasaya sürülmesinde kullanılan cam, polietilen teraftalat (PET) ve alüminyum malzemeden yapılan tek kullanımlık ambalajların başarılı bir şekilde toplanmasını amaçlıyor.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) tarafından yapılan araştırmaya göre, sistemin hayata geçirilmesiyle on binlerce ton sera gazı azalımı sağlanacak. Enerjiden 1,3 milyar kWh, petrolden 3,6 ise milyon varil tasarruf edilmesi beklenen sistemin ek 20 bin istihdam oluşturması öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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