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250 lirayı veren alıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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250 lirayı veren alıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da incir sezonu başladı. Taze incir pazar tezgahlarında kilosu 250 liradan satışa sunulurken, hem iç piyasada hem de ihracatta büyük ilgi görüyor

Aydın'ın en değerli meyvelerinden biri olan incir, hem iç piyasada hem de ihracatta büyük talep görüyor.

250 lirayı veren alıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor - 1. Resim

250 LİRADAN ALICI BULMAYA BAŞLADI

Özellikle Aydın ilinde 'sarı lop' çeşidi ile bilinen incir, kalitesi ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olurken üreticisinin de yüzünü güldürdü. Sezonun ilk hasadıyla birlikte tezgahlarda yerini alan incirin kilosu 250 liradan alıcı bulmaya başladı.

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ÜRETİCİLERDEN MESAJ

Aydın incirinin hem taze hem kuru haliyle Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini dile getiren üreticiler, "Aydın’da incir sadece bir meyve değil, aynı zamanda kültürümüzün ve ekonomimizin bir parçasıdır" sözleriyle ürünün önemini vurgulayarak sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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