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Ekonomi

29 bin ilave istihdam sağlandı! Devlet tekstil için seferber oldu

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29 bin ilave istihdam sağlandı! Devlet tekstil için seferber oldu
Başlık Resmi29 bin ilave istihdam sağlandı! Devlet tekstil için seferber oldu

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim sektöründeki daralmanın önüne geçmek için devlet imkânları âdeta seferber edildi.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Haber Merkezi ANKARA - Sektördeki istihdamın korunmasının yanı sıra ilave istihdam sağlanması için destek ve teşvik mekanizmaları uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, imalatçı firmalar güçlü mekanizmalarla desteklenirken, istihdamı koruyan ve artıran programlar da koordineli olarak hayata geçirildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında 2025 yılında tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 9 bin 929 işletmeye 2026 fiyatlarıyla 8,6 milyar lira destek ödemesi yapıldığını, bu sayede mevcut 327 bin 554 istihdamın korunarak, ilave 11 bin 192 istihdam oluşturulduğunu kaydetti. Kacır, 2026 yılında ise bu rakamların 11 bin 530 işletme için 10,8 milyar lira destek tutarı şeklinde gerçekleştiğini, program kapsamında 539 bin 642 kişilik istihdam korunurken, ilave istihdamın 29.281 olduğunu bildirdi.

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