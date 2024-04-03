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Haberler > Ekonomi > 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin temmuzda alacağı zam oranına ilişkin ipuçları da gelmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 aylık enflasyona göre yüzde 15.05 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kesin rakam ise nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,16 arttı, yıllık bazda yüzde 68,50 oldu. Böylece emeklilerin 3 aylık enflasyona göre alacağı zam oranı da netleşti. 

EMEKLİNİN YÜZDE 15.05'LİK ZAMMI CEPTE 

3 aylık enflasyona göre emeklilerin kök maaşına yansıyacak kümülatif artış yüzde 15.05 oldu. Bu orana nisan, mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları da eklenince zam oranı kesinleşmiş olacak. 

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı olacak. Memur ve memur emeklilerin 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için 10 zam yapılacak. 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. 

Enflasyon rakamları bu zam oranlarının üstünde çıkarsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını zam olarak alacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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