Ekonomi

300 MWp'lik yatırımın temeli COP31'de atıldı: Türk Telekom’dan Malatya’ya dev GES

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300 MWp'lik yatırımın temeli COP31'de atıldı: Türk Telekom’dan Malatya’ya dev GES
Başlık Resmi 300 MWp'lik yatırımın temeli COP31'de atıldı: Türk Telekom’dan Malatya’ya dev GES

Türk Telekom, Malatya Darende’de 300 MWp kurulu güce sahip olacak dev GES yatırımının temelini attı. Türkiye’nin en büyük üçüncü güneş enerjisi santrali olarak planlanan tesisin, yılda 294 bin ton karbon salımını önlemesi ve 2028’de faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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Türk Telekom, Malatya’da kuracağı Türkiye’nin en büyük üçüncü güneş enerjisi santralinin (GES) temelini attı. Türk Telekom’un “Master Partner” olarak yer aldığı COP31 kapsamında düzenlenen törende, Antalya ile Malatya arasında 5G teknolojisiyle canlı bağlantı kuruldu.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teknolojinin iklim eylemindeki önemine dikkat çekerek, “Malatya Darende’deki 300 megavatlık proje, deprem bölgesi için de çok kıymetli. 5G’nin gücüyle bu adımı atarken teknolojinin iklim mücadelesindeki en güçlü müttefik olduğunu gösteriyoruz” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ise Sivas’ta enerji üretimine başlayan santralin ardından Malatya yatırımının da önemli bir adım olduğunu belirtti.

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Sivas, Malatya ve Ağrı’daki yatırımlarla toplam 530 MWp kurulu güce ulaşacaklarını ifade eden Şahin, bütün santraller tam kapasiteye geldiğinde 2025 yılındaki toplam enerji tüketimlerinin yüzde 65’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, GES yatırımlarıyla yıllık 500 bin ton karbon salımını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

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Malatya’da 4 milyon metrekarelik alana kurulacak tesis, 300 MWp kurulu gücü ve yıllık 470 GWh üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü GES’i olacak. Santralle yılda 294 bin ton karbon salımının önlenmesi hedefleniyor. Projenin ilk etabının Ocak 2028’de, tamamının ise Eylül 2028’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisin güvenliği, Türk Telekom grup şirketi Argela’nın geliştirdiği yerli drone otomasyon sistemiyle sağlanacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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