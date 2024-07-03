32,50 TL’nin altına sarktı! Dolar iki haftanın dibinde

Dolarda son dakika! 3 Temmuz dolar fiyatı 32,55 TL’den güne başlarken, döviz bürolarında işlemler 32,43-32,57 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Tekrar 32,50’nin altına sarkan ve son iki haftanın dibini gören dolarda, dikkatler TÜFE’ye çevrildi. Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonu %2,22 bekleniyor. Böylece 2024’ün “aylıkta en düşük” TÜFE verisi görülecek ve yıllık enflasyonda da gerileme süreci başlayacak.

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TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz kurlarında bu hafta öne çıkan zayıf görünüm devam ediyor. ABD’li Citibank'ın pazartesi günü “dolar sat-TL al” tavsiyesi ve dün de Alman Deutsche Bank’ın Türk tahvillerini önermesi, lirada değerlenmeyi ve dolarda satış baskısını öne çıkardı. Gelen yabancı raporlarında Türkiye’de enflasyonda belirgin gerilemenin yaşanacağı, dolarizasyonda çözülmenin hızlanacağı, sıkı para politikasının da devam edeceği öngörülerek, yılın geri kalan kısmında TL’nin dolara karşı daha fazla avantaj sunacağı vurgulanıyor.

3 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada en düşük 32,45 TL seviyesi test edilirken; 3 Temmuz 2024 dolar fiyatı yeni güne 32,55 TL’den başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında dolar 32,43-32,57 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Böylece dolarda iki hafta sonra tekrar 32,50’nin altına doğru hareketlilik gerçekleşti.

Öte yandan sabah saatlerinde Euro fiyatı da 34,98 TL satış tarafında yer aldı. Böylece orada da fiyatlar 35,00 TL desteğinin altına sarktı. Sterlinde ise işlemler 41,27 TL satış fiyatıyla devam ediyor.

GÖZLER TÜFE RAKAMLARINDA

Türkiye’de geçen yılın temmuz ayından bu yana 12 aylık periyotta ‘aylık bazda’ TÜFE rakamları, 1 ay hariç %3’ün üzerinde gerçekleşti. Bu süreçte 2023 Ağustos’ta aylık TÜFE %9,49 ile zirve yaptı. Ocak 2024’te ise %2,93 ile en düşük aylık TÜFE rakamı görüldü.

Bugün açıklanacak Haziran 2024 TÜFE rakamının aylıkta yüzde 2,22 artacağı ve yıllık bazda da yüzde 72,60’a gerileyeceği tahmin ediliyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İLK İŞARET Mİ?

Faizlerin yüksek seyri son birkaç aydır imalat sektörü başta olmak üzere konut, çimento, dayanıklı tüketim malları gibi kredi oranlarına duyarlılığı yüksek sektörlerde belirgin yavaşlamayı beraberinde getirmişti. Bu sebeple enflasyonda gerilemeyle beraber, faiz oranlarında düşüş beklentisi de son dönemde yükseliyor. TCMB’den “sıkı duruşa devam” mesajları gelmesine rağmen

YILLIK TÜFE BEKLENTİLERİ

Öte yandan TCMB tarafından açıklanan son verilere bakıldığında değişik kesimlerin enflasyona yönelik öngörüleri arasında ciddi farklar olduğu dikkatlerden kaçmadı. Her ay düzenlenen ve profesyonellerin tahminleriyle şekillenen piyasa katılımcıları anketinin son sonuçlarına göre; 12 ay sonra TÜFE beklentisi %31,80 oldu. Buna karşılık reel sektör temsilcilerinin öngörüsü %56,20 ve hane halkının yani vatandaşın beklentisi %71,50 olarak öne çıktı.