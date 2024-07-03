Vergi belirsizliği sürerken, bu sektörlere dikkat! Borsada en fazla yükselenler

Borsada son dakika! BİST100 endeksi dünkü işlemlerde, kritik 10.400 desteğinin hemen üzerinden kapanış gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında BİST100 endeksi yabancı satışlarına rağmen %42,54 yükseldi. Vergi belirsizliğinin ortadan kalkması gerektiği vurgulanırken; 2024’ün ilk 6 aylık döneminde Sigorta, İletişim, Banka, Ticaret, Turizm, Bilişim ve Gıda, İçecek sektörleri yüzde 100-yüzde 50 arası primle en fazla yükselen sektörler olarak öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem günündeki sert düşüşünün ardından dünkü işlemlerde %1 yükseldi ve 10.446 puandan kapanış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların 1,7 milyar TL’lik alım yaptığı salı günü işlemlerinde, BİST100 kapsamında ANSGR, AKSA, BERA, ECILC ve ULKER %7,13-%4,82 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. TABGD, HEKTS, SKBNK, ISGYO ve GESAN da %3,62 - %1,58 arası değer kaybıyla birlikte en çok düşenler arasında bulundu.

ENDEKSTE BU SEVİYELER KRİTİK

Dünkü işlemlerde TCELL, EKGYO, ISCTR en çok para girişi yaşanan hisseler olurken; KCHOL, TUPRS ve SAHOL para çıkışı gerçekleşenler arasında ilk sıralarda yer aldı. Analistler, “İşlem hacminde düşüklük devam ediyor. Vergi konusunun uzaması piyasada belirsizliğin artmasına sebep oluyor. Bunun da hacimlere yansıması olabiliyor. Konu netleşmeden endekste de çok ciddi yükselişler zaman alabilir. Bu süreçte BİST100’de 10.250 – 10.850 gibi bir aralıkta bant hareketi öne çıkabilir” şeklinde konuşuyor.

VERGİ, DOĞRUDAN ALINABİLİR

Sonbaharda torba yasayla söz konusu verginin gündeme gelebileceğini belirten analistler, “Geçmişte de aracı kurumlar vasıtasıyla bu vergi doğrudan kesiliyordu. Yeni uygulama da buna benzer olabilir. Ancak not artışları gelirken ve gri listeden çıkarken, yabancı yatırımcının borsadan çıkışı dikkatlerden kaçmıyor. Bir başka problem enflasyon muhasebesi sonrası bilançoların kötü gelmesi… Yüksek faiz ortamı da şirketlerin finansalları üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor” görüşünü dile getiriyor.

BANKA HİSSELERİ DEVAM EDER Mİ?

Yabancıların geçmişte daha çok banka ve holdingleri aldığını hatırlatan analistler, “Yıl başından itibaren bakıldığında banka hisselerinde %100’ün üzerinde yükselişler görülüyor. Dolayısıyla orada fazla marj kalmamış olabilir. Yabancıların bu kadar satışına rağmen endeksin hâlâ belli bir bant içinde hareketini sürdürmesi ve büyük düşüş yaşamaması da önemli. Burada yerli borsa yatırım fonlarının aylardır alım tarafında olduğu ve piyasayı taşıdığı dikkatlerden kaçmıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

İLK YARIDA EN FAZLA YÜKSELEN SEKTÖRLER

Bu arada 2024 yılının ilk yarısı geçen hafta tamamlanırken, sektörlerin de 6 aylık performansları ortaya çıktı. Buna göre söz konusu dönemde BİST100’ün performansı %42,54 olarak gerçekleşti. Yüzde 50’nin üzerinde yükselen sektörler ise şöyle sıralandı:

-Sigorta; yüzde 98,10

-İletişim; yüzde 82, 30

-Banka; yüzde 73,56

-Ticaret; yüzde 60,70

-Turizm; yüzde 58,07

-Bilişim; yüzde 55,19

-Gıda, İçecek; yüzde 53,41