Ons yükselirken, zayıf seyrediyor! Gram altın fiyatına, dolar freni

Altında son dakika! 3 Temmuz gram altın fiyatı 2443 TL’den ve ons altın fiyatı 2335 dolardan güne başlıyor. Dolar/TL’deki gerileme, gram altını da frenledi. Ons altının primli seyrettiği bu hafta, gram altında ‘sınırlı’ değer kaybı dikkat çekiyor. Ons fiyatları için ABD’de bugün açıklanacak özel sektör istihdamı ve cuma günü tarım dışı istihdam bekleniyor. İstihdam datalarının zayıf olması halinde altında da ivmelenme yaşanabileceği belirtiliyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında verilere bağlı hareketlilik devam ederken, iç piyasalarda dolarda yaşanan kısmi gerileme, gram altın fiyatlarını da etkilemeye başladı. Hafta başından itibaren ons altında %0,40 yükseliş gerçekleşti. Bu süreçte ons fiyatı 2325 dolardan 2334 dolara yükseldi.

Ancak dolarda 32,70 TL sınırından 32,50 TL’ye doğru yaşanan gevşeme, gram altında da sınırlı değer kaybını beraberinde getirdi. Geçen hafta 2447 TL’den kapanan gram altın, bu hafta ortasında bu seviyenin hemen altında bunuyor.

3 TEMMUZ ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 3 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2443 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 2446-2496 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 52 TL, yarım altın 8 bin 96 TL ve tam altın da 16 bin 143 TL’den satılıyor.

Son bir haftadır 2318– 2338 dolar bandında dalgalanan ons altında da işlemler 2335 dolara yakın devam ediyor. Böylece altın fiyatlarının kısa vadede yatay bir bantta ve “bekle-gör” stratejisiyle ilerlediği görülüyor.

POWELL VE LAGARDE’DAN MESAJLAR

Dün açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell; ABD’de bu yılın ilk çeyreğinde enflasyondaki gerilemenin hız kestiğini ancak ikinci çeyrekte tekrar TÜFE’de düşüş eğiliminin öne çıktığını belirterek, buna rağmen faiz indirimlerine başlamak için “daha fazla veri görmek istediklerini” belirtti. Powell’ın konuşmasında "Bu yıl veya gelecek yıl, enflasyonun %2 hedefine döneceğini düşünmüyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise Avrupa’da dezenflasyonist sürecin tesis edilmesi konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirterek; faizlerin “sıfır” olduğu bir ortama dönme ihtimallerinin çok düşük olduğunu vurguladı.

ALTINDA 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

İki büyük merkez bankası başkanından faiz oranlarının geleceğine dair temkinli açıklamalar ons altın fiyatları üzerinde “sınırlı” etki gösterdi.

Analistler, ABD ekonomisinde son açıklanan imalat aktivitesinin düşük geldiğini; bugün özel sektör istihdam ve cuma günü tarım dışı istihdam rakamlarının görülmesiyle birlikte altın fiyatlarında yönün belirginleşeceğini belirtiyor. Özellikle istihdamdan zayıf sinyaller gelirse; FED’in eylülde ilk faiz indirimine gidebileceği ve altın fiyatlarının da bu etkiyle yükselebileceği ifade ediliyor.