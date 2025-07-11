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Haberler > Ekonomi > 40 derece sıcağın altında günlük 650 lira yevmiyeye çalışıyorlar!

40 derece sıcağın altında günlük 650 lira yevmiyeye çalışıyorlar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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40 derece sıcağın altında günlük 650 lira yevmiyeye çalışıyorlar!
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması özellikle çiftçilikle uğraşanları zorluyor. Pamuk tarlasında çapa yapan tarım işçileri de sıcakla mücadele ederken, 650 lira yevmiyeyle zorlu şartlarda çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'da termometreler 40 dereceyi aşarken, kavurucu sıcak en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan işçileri etkiliyor. Reyhanlı ilçesinde bulunan 150 dönümlük pamuk tarlasında yabani otları temizleyen tarım işçileri, 650 lira yevmiyeyle zorlu mesailerine devam ediyor. Kavurucu sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan tarım işçileri, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde yarım gün mesai yaparak çalışıyor.

40 derece sıcağın altında günlük 650 lira yevmiyeye çalışıyorlar! - 1. Resim

"İŞÇİNİN ELİNE KALAN TEMİZ PARA 650 TL"

Tarlada çalışan tarım işçilerinin yevmiyelerinin 650 liraya geldiğini söyleyen Süleyman Dolgun şu ifadeleri kullandı:

"Burası 150 dönüm pamuk tarlası, şu an biz pamuk tarlasında kazma işi yapıyoruz. Pamuk tarlasında istenmeyen otları alıyoruz. Gördüğünüz gibi 40 derece ve 38 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Biz Ziraat Odası'nın kestiği fiyat üzerinden yevmiye alıyoruz. Ziraat Odası'nın kestiği yevmiye 725 liranın 75 lirasını çavuş alıyor. İşçinin eline kalan temiz para 650 liradır. Geçen çavuşlar arasında herhalde bir anlaşmazlık oldu. Kesinlikle ne 800 lira ne de 1000 lira alıyoruz. Aldığımız yevmiye 650 liradır" dedi.

40 derece sıcağın altında günlük 650 lira yevmiyeye çalışıyorlar! - 2. Resim

Sıcak havalarda açık alandaki tarım arazisinde çalışmanın zor olduğunu söyleyen çavuş Süleyman Dolgun ise şöyle konuştu:

"İŞÇİLER SICAĞI SEVMİYOR"

"Sıcak ama biz de bunun için sabah 04.00'te işçileri toplamaya başlıyoruz. Tarlaya yetişene kadar 5'te iş başı yapıyoruz. Öğlen yemeğine oturmuyoruz. Hava sıcak olduğu için saat 12.30'da paydos ediyoruz. Yabani otlar olursa pamuk yetişmez, pamuğun geliştiğini varsayalım, Bu otların yüzünden hasat yapılmaz. Bu otları bırakırsak pamuktan daha yüksek olur ve verimi düşer. Hayat şartları biraz zor ve yevmiyeler de aslında yetersiz. Şimdi doğruyu konuşmak lazım ama bir yandan çiftçiyi de düşünmek lazım. Yine de mecbur çalışıyoruz. Ben 5 yıldır bu işi yapıyorum, Sıcaklıklara alıştım. İşçi de alıştı. Bazen böyle hava çok sıcak oluyor. 42 derece veya 44 dereceyi gördük. 44 dereceyi gördüğümüz günler bazen mecburen yarım yevmiye çalışıyoruz. İşçiler sıcağı sevmiyor, genelde ağaç işlerini tercih ediyor ama sürekli ağaç işi de olmaz"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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