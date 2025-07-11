40 derece sıcağın altında günlük 650 lira yevmiyeye çalışıyorlar!

Hatay'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması özellikle çiftçilikle uğraşanları zorluyor. Pamuk tarlasında çapa yapan tarım işçileri de sıcakla mücadele ederken, 650 lira yevmiyeyle zorlu şartlarda çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'da termometreler 40 dereceyi aşarken, kavurucu sıcak en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan işçileri etkiliyor. Reyhanlı ilçesinde bulunan 150 dönümlük pamuk tarlasında yabani otları temizleyen tarım işçileri, 650 lira yevmiyeyle zorlu mesailerine devam ediyor. Kavurucu sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan tarım işçileri, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde yarım gün mesai yaparak çalışıyor.

"İŞÇİNİN ELİNE KALAN TEMİZ PARA 650 TL"

Tarlada çalışan tarım işçilerinin yevmiyelerinin 650 liraya geldiğini söyleyen Süleyman Dolgun şu ifadeleri kullandı:

"Burası 150 dönüm pamuk tarlası, şu an biz pamuk tarlasında kazma işi yapıyoruz. Pamuk tarlasında istenmeyen otları alıyoruz. Gördüğünüz gibi 40 derece ve 38 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Biz Ziraat Odası'nın kestiği fiyat üzerinden yevmiye alıyoruz. Ziraat Odası'nın kestiği yevmiye 725 liranın 75 lirasını çavuş alıyor. İşçinin eline kalan temiz para 650 liradır. Geçen çavuşlar arasında herhalde bir anlaşmazlık oldu. Kesinlikle ne 800 lira ne de 1000 lira alıyoruz. Aldığımız yevmiye 650 liradır" dedi.

Sıcak havalarda açık alandaki tarım arazisinde çalışmanın zor olduğunu söyleyen çavuş Süleyman Dolgun ise şöyle konuştu: