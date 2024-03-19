47 ilaç daha geri ödeme listesinde

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 09:35 - Güncelleme: 19 Mart 2024 09:44 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını müjdeledi. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında kanser ve diyabet ilaçları da bulunuyor.