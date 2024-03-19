Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > Güneş paneli ithalatında yeni dönem! Metrekare başına 25 dolar teminat alınacak

Güneş paneli ithalatında yeni dönem! Metrekare başına 25 dolar teminat alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güneş paneli ithalatında yeni dönem! Metrekare başına 25 dolar teminat alınacak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı güneş panlei üretiminde dampinge karşı önlem aldı. Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün pazarından gelen ürünlerden metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Ticaret Bakanlığı, güneş paneli üretiminde damping olasılığına karşı harekete geçti. Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bu beş ülkeden "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu. Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
47 ilaç daha geri ödeme listesinde - Ekonomi47 ilaç daha geri ödeme listesindeAraç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor, hem benzine hem de motorine... - EkonomiAraç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor...Bitcoin’de satışlar sürüyor! Uzmanlardan kritik uyarı - EkonomiBitcoin’de satışlar sürüyor! Uzmanlardan kritik uyarıİkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı - Ekonomiİkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldıAltın zirveye yakın! Bu fiyatlar satış fırsatı mı? - EkonomiAltın bozdurmayı düşünenler dikkat!Dünyanın eksi faiz uygulayan son ülkesi Japonya pes etti, 17 yıl sonra artışa gitti - EkonomiDünyanın son eksi faiz rejimi bittiDikkat çeken faiz detayı! Dolarda ‘sınırlı’ yükselişe devam…  - EkonomiDolarda ‘sınırlı’ yükselişe devam… İstanbul Sabiha Gökçen, Kahire Sphinx uçuşları başladı - Ekonomiİstanbul Sabiha Gökçen, Kahire Sphinx uçuşları başladıİstanbul'da metrolar yarışıyor! Her gün biri hizmete giriyor - Ekonomiİstanbul'da metrolar yarışıyorSıfırını alamayan eski eve yöneldi! Kredi muslukları kısılınca konut almak hayal oldu - EkonomiSıfırını alamayan eski eve yöneldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...