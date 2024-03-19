Güneş paneli ithalatında yeni dönem! Metrekare başına 25 dolar teminat alınacak

Ticaret Bakanlığı güneş panlei üretiminde dampinge karşı önlem aldı. Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün pazarından gelen ürünlerden metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Ticaret Bakanlığı, güneş paneli üretiminde damping olasılığına karşı harekete geçti. Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bu beş ülkeden "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu. Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.