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Karadeniz'in en büyük gelir kaynaklarından! Hasat başladı: Bu sene kilosu kaç TL olacak?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karadeniz&#039;in en büyük gelir kaynaklarından! Hasat başladı: Bu sene kilosu kaç TL olacak?
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz'de vatandaşın en büyük gelir kaynaklarından biri olan fındıkta hasat başladı. Giresun merkeze bağlı köylerden Ayça Toraman Yerli, yaptığı açıklamada, bu yılki hasat döneminin hem üreticilere hem de bölge ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Giresun'da, hasat öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, çuvallarla topladıkları fındıkları harman alanlarına taşımaya başladı.

Sahil kesiminde başlayan hasadın, ilerleyen günlerde orta ve yüksek rakımlarda da devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz'in en büyük gelir kaynaklarından! Hasat başladı: Bu sene kilosu kaç TL olacak? - 1. Resim

ÜRETİCİYE HAYIRLI OLSUN

Giresun merkeze bağlı köylerden Ayça Toraman Yerli, yaptığı açıklamada, bu yılki hasat döneminin hem üreticilere hem de bölge ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Toraman, "Hasat öncesinde yaklaşık 12 ay süren bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Bahçelerin bakımı, budama, ilaçlama, gübreleme gibi birçok işin ardından bugün itibarıyla fındık toplamaya başladık. Verimin iyi olduğunu gözlemliyoruz. Umudumuz, bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmek. Bölge halkının hemen hepsinin fındık bahçesi var. Genç, yaşlı demeden herkes hasat için bahçelere girdi. Bu yıl hasadın yaklaşık 15 gün süreceğini öngörüyoruz" dedi.

Karadeniz'in en büyük gelir kaynaklarından! Hasat başladı: Bu sene kilosu kaç TL olacak? - 2. Resim

"BEREKETLİ BİR SEZON BEKLİYORUM"

Bir diğer üretici Yaşar Işık ise sabah saatlerinden itibaren ailece bahçeye girdiklerini belirterek, "Hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Bugün itibarıyla toplama işlemine başladık. Önce daldan topluyoruz, ardından dökülenleri yerden alarak ‘yer fındığı’ dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabır ve emek isteyen bir süreç bizi bekliyor. Tüm üreticilere hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Giresun’da fındık hasadı, bölgenin geçim kaynağı olmasının yanı sıra sosyal hayatı da etkiliyor. Hasat döneminde şehir dışından gelen işçiler, imece usulü yardımlaşma ve toplu çalışma kültürü, Karadeniz’in bu eşsiz tarım geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

KİLOSU KAÇ TL OLACAK?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticilerinin gözü kulağı haline gelen 2025 sezonu fındık alım fiyatlarını açıklamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta belirlenecek fiyatlar, hem üreticinin gelirinde hem de piyasa dengesinde belirleyici olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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