Kilosu binlerce TL, tek kovanda 6,5 kilo var! 12 bölgede petek kuruldu, sağım başladı

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası’nda yetişen ve padişahların balı olarak bilinen Anzer balında 2025 yılı için sağım işlemleri başladı.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tahlili gerçekleşecek ballar için bölgeye kurulan 12 adet referans peteğinin mührü de açılarak sağım işlemleri gerçekleştirildi. 12 farklı bölgede kurulan peteklerden alınan veriler baz alınarak Anzer balına uygunluk bakılacak ve ardından dolum işlemi ile kavanozlar mühürlenerek coğrafi işaret logosu vurulacak.

KİLOSU BİNLERCE LİRA DEĞERİNDE

Üniversite olarak alınan referanslara göre uygunluk raporunun hazırlanacağını dile getiren Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım "Bizim referans ballarımızla buradaki üreticilerin balları karşılaştırılarak Anzer Yaylası’na uyumluluk raporları hazırlanacak. Bal hasadını yaptık ve bu mühürlemelerle şahit numuneler Tarım Müdürlüğü'nde, analiz numuneleri de bizde olmak üzere Ankara'ya numuneleri götüreceğim. Analiz sonuçlarıyla buradaki üreticilerimize dolum hakkını vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

ANZER BALINDA SAĞIM BAŞLADI

Bu yıl rekoltenin geçen yıla orana yaklaşık 3 kat daha fazla olacağını ifade eden Özkırım, "Bu yıl doğa bizi çok şaşırttı. İklim değişikliği aslında her zaman olumsuz da olmuyormuş. 4 Temmuz’da buraya bir kar yağdı ve biz bütün umutlarımızı kaybettik. Çiçeklerin hepsi donacak diye düşündük ama ikinci bir bahar gelmiş. Hala taze çiçekler var. Bu yılın rekoltesi aldığımız 12 mühürlü kovan örneği ve ballıklardaki bal miktarına bakılarak bu yıl kovan başına ortalama 6,5 kiloluk üretim var. Anzer belki de yıllardır hiç ulaşmadığı bir rekolteye sahip. 6,5 kilodan çok daha fazla üretenler var. Biz referans kovanları baz aldığımız için kovan başı ortalamamız 6,5 kilo. 2,5 kilodan 6,5 kiloya çıktık bu yıl" şeklinde konuştu.