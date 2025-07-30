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Rizeli Sultan inat etti, başardı! Poşetle 'yapılmaz' denileni yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de Sultan Yılmaz, çay bahçesine ektiği kividen verim alamayınca tropikal iklimde yetişen muza gözünü dikti. Muz ağacı diken Yılmaz, iklim şartlarından korumak için poşet kullandı. Bu yaz meyve veren ağaçların şimdi olgunlaşması bekleniyor.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Sultan Yılmaz, ilginç bir olaya imza attı. Yılmaz çay bahçesine iklim şartlarına uygun olmayan kivi ekti. 

Kividen verim alamayan Yılmaz bu kez muz ağacını denemek istedi. Yaklaşık 2 yıl önce diktiği muz ağaçları metrelerce uzadı.

Rizeli Sultan inat etti, başardı! Poşetle 'yapılmaz' denileni yaptı - 1. Resim

MUZ AĞACIN POŞETLEDİ

Bu yıl meyve de veren muz ağacına gözü gibi bakan Yılmaz, her gün bakımlarını ihmal etmiyor. Özellikle Rize iklimine müsait olmayan muzların zarar görmesini istemeyen Yılmaz, meyveleri iklim şartlarından korusun diye poşete bile sardı.

Rizeli Sultan inat etti, başardı! Poşetle 'yapılmaz' denileni yaptı - 2. Resim

Çayın yanında kivi ektiklerini ama istedikleri verimi alamayınca muz dikmeyi düşündüklerini dile getiren Sultan Yılmaz "Çayın yanında ekstradan kivimiz vardı. Kividen pek verim alamadık o nedenle söktük. Dedik bir de muz ekelim. Güzel de oldu. 1-2 ağaç derken böyle devam ediyoruz. Ürünlerimizi almaya da devam edeceğiz. Şu anda 2-3 santim büyüdüler. Geçtiğimiz yıl amatörlüğümüze geldi, kafa kısmını kırmadım. Bu yıl kafasını kırdım, galiba muz alacağım. Poşeti sarmayınca çok ürün veriyor ama büyümüyor. Poşeti sardım, artık az ürün verecek ama şişecek" ifadelerini kullandı.

Rizeli Sultan inat etti, başardı! Poşetle 'yapılmaz' denileni yaptı - 3. Resim

YATAK YAPACAKLAR

Muzların 15 santime kadar geldiğinde ağaçtan alınarak olgunlaşması için farklı bir işlem yapılacağını kaydeden Yılmaz "Bu muzlar ağaçta olmuyor. Yatak yapacağız olgunlaşmaları için. 10-15 santimetre olunca yeşilken toplayacağız yatak yapacağız ona. Kendi muzumuzu ürettik, daha sıkıntı yok, artık ihracat yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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