Bitcoin’de satışlar sürüyor! Uzmanlardan kritik uyarı

BTC’de son dakika! Son üç işlem gününde 69 bin doları aşamayan Bitcoin’de kâr satışları devam ediyor. 19 Mart işlemlerinde BTC fiyatı TSİ 09:30 itibarıyla 65 bin 500 dolara yakın seyrediyor. Bugünkü işlemlerde 67 bin 300 dolarda bulunan 5 günlük ortalama, 68 bin dolarda bulunan 22 günlük ortalamayı aşağı keserek “zayıflık” sinyali üretti. Analistler; 64 bin desteğinin kritik olduğunu, bu desteğin de tutmaması halinde ilk etapta 60 bin dolara varabilecek gerilemelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de, 14 Mart’ta görülen 73 bin 800 dolar zirvesinin ardından başlayan kâr satışları devam ediyor. Fiyatlar, 19 Mart işlemlerinde TSİ 09:30 itibarıyla 65 bin 500 dolara yakın seyrediyor. Bu seviyeler, aynı zamanda son bir haftalık süreçte görülen en düşük noktalara da yakınlığıyla dikkat çekiyor. BTC’nin son üç günde 69 bin dolar direncini aşamaması üzerine baskının arttığı dikkat çekiyor. Bu anlamda kısa vadeli ilk desteğin 64 bin dolar olduğu belirtiliyor. Halihazırda BTC’de ETF alımları devam ederken; HALVING (Bölünme) beklentileri de canlılığını koruyor.

BTC YORUM VE 2024 BEKLENTİ

Teknik anlamda da BTC fiyatlamaları, kritik sinyaller üretiyor. Bitcoin’de kısa vadeli 5 günlük ortalama 67 bin 300 dolarda bulunuyor. Orta vadeli 22 günlük ortalama ise 68 bin dolarda seyrediyor. Bugünkü işlemlerde 5 günlük ortalamanın, 22 günlük ortalamayı “aşağı yönlü kesmesi” teknik anlamda “zayıflık” sinyaline işaret etti. Kısa vadeli “GOLDEN CROSS” görünümü sunan bu tabloda, 64 bin dolar desteğinin de kırılması halinde, ilk etapta 60 bin dolara varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. “GOLDEN CROSS” görünümünün bozulmasının ise, tekrar 67 bin - 68 bin dolar bandına yönelme halinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

BTC VE DOLAR/FED İLİŞKİSİ

Bu arada ABD’de ETF’ler de oyuna dahil olduğu için, doların seyri de BTC için önemli… Dolar endeksinde son bir haftada 102,35’ten 103,45’e kadar yaşanan yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 4,30’un üzerinde konumlanma; ABD para biriminin kısa vadede güçlü olduğunu teyit ediyor. Yarınki FED toplantısı öncesinde dolarda gerçekleşen bu görünüm de Bitcoin tarafında baskı unsuru oluyor. Bu anlamda FED Başkanı Powell’ın “güvercin tonajlı” sinyaller vermesi halinde, Bitcoin’de tekrar daha net yukarı hareketliliğin destek bulabileceği öngörülüyor.