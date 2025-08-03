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Haberler > Ekonomi > Gıdadan kiraya her şeyi etkiliyor... Gözler yarın saat 10.00'da! Herkes bu veriyi bekliyor

Gıdadan kiraya her şeyi etkiliyor... Gözler yarın saat 10.00'da! Herkes bu veriyi bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gıdadan kiraya her şeyi etkiliyor... Gözler yarın saat 10.00&#039;da! Herkes bu veriyi bekliyor
Enflasyon, TÜFE, Kira Zammı, Faiz Oranı, Ekonomi, Merkez Bankası, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen ve herkesi ilgilendiren temmuz ayı enflasyon rakamları yarın saat 10.00'da açıklanacak. Gıdadan kiraya kadar her şeyi etkileyen verinin piyasayı nasıl etkileyeceği de merak konusu.

Ağustos ayına girilmesiyle beraber gözler açıklanacak olan temmuz enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025’e yönelik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yarın saat 10:00’da kamuoyuna duyuracak. Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a düşeceği tahmin ediliyor.

Gıdadan kiraya her şeyi etkiliyor... Gözler yarın saat 10.00'da! Herkes bu veriyi bekliyor - 1. Resim

SON KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Yarın açıklanacak enflasyon rakamına göre oluşacak yeni kira zam oranı ise merak ediliyor.

Gıdadan kiraya her şeyi etkiliyor... Gözler yarın saat 10.00'da! Herkes bu veriyi bekliyor - 2. Resim

MERKEZ BANKASI: ENFLASYON YÜKSELEBİLİR

Para Politikası toplantı tutanaklarını yayınlayan Merkez Bankası, temmuz ayı enflasyonun yükselebileceğine dikkat çekmişti. Özette temmuz enflasyonuna vurgu yapılarak, "Mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık enflasyonun temmuz ayında temel mal ve hizmetlerde bir miktar yükselebileceği izlenmektedir." ifadeleri yer almıştı.

Gıdadan kiraya her şeyi etkiliyor... Gözler yarın saat 10.00'da! Herkes bu veriyi bekliyor - 3. Resim

ENFLASYON VERİSİ PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber döviz kurlarında ve gram altında hareketlilik görülebilir. Yüksek gelen enflasyon rakamları, Merkez Bankası'nın faiz hamlesini kısıtlayabilir ve bu durumda döviz kurlarında hareketlilik yaşanabilir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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