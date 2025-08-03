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Kraliyet ailesi üyesi tatilde köpekbalığına yem oldu!

Kaynak: Dış Haberler
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Kraliyet ailesi üyesi tatilde köpekbalığına yem oldu!
Kraliyet Ailesi, Köpekbalığı, Florida, Tatil, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Taht sıralamasında 59. sırada yer alan James Ogilvy, Florida'daki tatilinde ölümle burun buruna geldi. Denize girmek üzereyken büyük bir beyaz köpekbalığı tarafından bacağından ısırılan Ogilvy, saniyeler içinde kanlar içinde kaldı. “Hayatımın en korkunç anıydı” diyen kraliyet üyesi, olay sonrası 30 dikişle kurtuldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden James Ogilvy, yıllar önce Florida'da büyük beyaz köpekbalığı tarafından saldırıya uğradığını ilk kez detaylarıyla anlattı.

Kraliyet ailesi üyesi tatilde köpekbalığına yem oldu! - 1. Resim

KRALİYET TATİLİ KANLI BİTTİ

1997 yılında ailesiyle Florida’da tatilde olan Kral Charles’ın ikinci kuzeni ve taht sıralamasında 59. sırada yer alan James Ogilvy, sabah saatlerinde denize girerken köpekbalığının saldırısına uğradı.

James Ogilvy yaşadığı korkunç anı şu sözlerle anlattı:

"Sadece dizlerime kadar sudaydım. Sabah yüzmesi yapmak istiyordum ki birden bire ısırıldım. Beni bacağımın ön kısmından yakaladı. Çok şanslıydım."

Köpekbalığı, Ogilvy'nin bacağına derin bir yara açtı ve olay sonrası tam 30 dikiş atılması gerekti.

TATİL FELAKETİ AİLEYİ SARSTI

Saldırı anında eşi Julia sahildeydi. Olayı gözleriyle gören Julia Ogilvy, hemen sağlık ekiplerini çağırdı ve aile üyelerine ulaşmaya çalıştı. Ancak Prenses Alexandra ve eşi Sir Angus Ogilvy o sırada Afrika’da safaride oldukları için haberi alamadı.

Kraliyet ailesinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Detaylar hala net değil. Tek bildiğimiz, bir köpekbalığının saldırdığı ve yaranın dikildiği. Neyse ki kalıcı bir zarar yok."

ÇOCUKLAR ÖLÜMDEN HABERSİZ OYNADI

James Ogilvy, olay sırasında yalnız değildi. Üç yaşındaki kızı Flora ve bir yaşındaki oğlu Alexander da yanındaydı. Ancak küçük çocuklar, babalarının ölümden dönmesine tanık olmadı.

Tatili yarıda kesmeyen aile, korku dolu anlara rağmen Florida'da kalmaya devam etti.

FLORİDA'DA TEHLİKE BİTMİYOR

Florida, her yıl yüzlerce köpekbalığı vakasıyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre özellikle New Smyrna Plajı, büyük beyaz köpekbalıklarının en sık görüldüğü bölgelerden biri.

Kaynak: Dış Haberler

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