500 milyarlık dolarlık yatırım... Pastanın en büyük dilimine Türkiye ortak!

S. Arabistan ve BAE başta olmak üzere Körfez ülkelerinin veri merkezi yatırımları Türkiye iklimlendirme sektörüne umut oldu. Bölge ülkeleri 10 yıl içerisinde 500 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı için kolları sıvarken, bundan en büyük payı Türkiye’nin alması bekleniyor.

ÖMER TEMÜR - Dünyada 310 milyar dolar büyüklüğe sahip iklimlendirme pazarı yeniden şekilleniyor. Suudi Arabistan ve BAE’nin veri merkezi yatırımlarıyla soğutma sistemlerine duyulan ihtiyaç katlanarak artarken, Türkiye 500 milyar dolarlık pastadan en büyük dilimi almaya talip oldu. Daikin Türkiye ve Orta Doğu & Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hasan Önder, yapay zekâ ile birlikte veri merkezlerine duyulan ihtiyacın arttığını belirterek “Şu an Duabi’nin karşı tarafında bulunan İran savaşta ama BAE ve Suudi Arabistan’da bahar havası esiyor. Yapay zekâ merkezli ülke olmak için çalışmalar yürüten bu ülkeler veri merkezlerine inanılmaz boyutlarda yatırım yapıyor. Yapay zekâ ile birlikte veri merkezlerinde soğutmaya olan ihtiyaç da beş kat arttı. Dolayısıyla kapasite artıyor, kapasite arttıkça yeni fırsatlar doğuyor” dedi.

YENİ FABRİKALARA İHTİYAÇ VAR

Önder, bölge ülkelerinin 10 yıl içerisinde veri merkezleri için 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirterek “İklimlendirme sektörü 300 milyar dolarlık pazar ama 500 milyar dolarlık bir talepten bahsediyoruz. Çok büyük bir pazar. Şu anki üretimin tamamı data center’ın ihtiyacını karşılamaya yetmeyecek. Bunun için çok ciddi fabrika yatırımlarına ihtiyaç var. ABD ve Japonya başta olmak üzere birçok firma şimdiden yatırım planlarını açıklamaya başladı. Daikin Türkiye olarak biz de Avrupa ile veri merkezi çözümleri üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan’da 70 milyon dolarlık yatırımı 2026 yılının başlarında devreye alacağız. BAE’de fabrikamız var. Ama asıl merkez ülke Türkiye olacak. Türkiye hem AR-GE hem de üretim olarak bölgesinde en güçlü ülke konumunda” diye konuştu. Bu süreçte Türkiye’ye yeni yatırımların olabileceğine dikkat çeken Önder “Yeni yabancı yatırımlar bizi sevindirir. Ülkeye ne kadar yatırımcı gelirse ülke ekonomisi o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı.

İran-İsrail savaşına da değinen Önder şunları kaydetti: Günlük olaylar Daikin’in yatırım politikasını etkilemez. Dolayısıyla İran-İsrail savaşı yatırımlarımızı etkilemeyecek. Hendek’te düşük maliyetli split klima üretimine başlıyoruz. Orada daha önce radyatör üretimi planımız vardı. Üretimden vazgeçince split klima için yer açıldı. İki modelimiz var. Aralık sonunda seri üretime geçiyoruz. Bu klimaları Türkiye’nin belirli bölgeleri ile Afrika’ya ihraç edeceğiz. İhracatımıza 110 milyon dolardan fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca ısı pompalarının üretimine yoğunlaşacağız.

Önder, sektörde yedi yıldır lider olduklarını belirterek şöyle devam etti: Geçtiğimiz yıl beklentilerimizin üzerinde 25 milyar liranın üzerinde satış yaptık. Bunun 400 milyon avrosu ihracattan geldi. İklimlendirme sektöründe en fazla ihracat yapan firmayız. Ürünlerimizde yerlilik oranı ise yüzde 68.

DEPREM KONUTLARI İLE KLİMA SATIŞLARI ARTTI

Hasan Önder geçen sene split klima satışlarının deprem konutlarının etkisiyle arttığına dikkat çekerek “190 bin olan satışımız beklentilerimizin üzerinde artarak 290 bin adede yükseldi. 500 bin adetlik 2030 hedefimize daha erken ulaşa-

cağız” dedi.