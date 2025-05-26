500 milyon avroluk yatırım! Hayati öneme sahip tesis kuruluyor, yerli ve milli imkanlarla üretilecek

Birçok hastalık için hayati öneme sahip ve tamamen yurt dışından ithal edilen plazmadan elde edilen ilaçlar, artık Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Bu kapsamda, yaklaşık 500 milyon avroluk yatırımla plazma fraksiyonasyonu tesisi kurulacak.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye’nin hayati öneme sahip ve tamamen yurt dışına bağımlı olunan plazma fraksiyonasyonu tesisini milli imkanlarla ülkemize kazandıracaklarını açıkladı.

DÜNYADA SADECE 9 ÜLKEDE BULUNAN TEKNOLOJİ

Yılmaz, “Plazma fraksiyonasyonu, plazmadan kritik ilaçlar üreten ve gelişmiş teknoloji gerektiren bir yöntem. Dünya genelinde sadece 9 ülkede bulunuyor. Türkiye’de böyle bir tesisin olmaması birçok hastamızın hayatını riske atıyor” dedi.

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500 MİLYON AVROLUK YATIRIM VE ULUSLARARASI ORTAKLIK

Projenin yaklaşık 500 milyon avro yatırım bedeli olduğunu belirten Yılmaz, Güney Koreli bir firma ile ortaklık kurduklarını ve tesisin Türkiye’nin kendi plazmasından immünoglobulin üreteceğini söyledi. Yılmaz, “Bu ilaçlar, özellikle bağışıklık sistemi yetmezliği yaşayan çocuklarımız için hayat kurtarıcı olacak” ifadelerini kullandı.

KAN TORBASINDA DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

Yılmaz, “Kan torbası tedarikimizi şu anda Fransa’dan sağlıyoruz. Uluslararası krizler bu tedariki riske atabilir. Bu yüzden Silivri’de Kan Torbası Üretim Fabrikası’nın temelini attık ve NAT testi altyapısını kuruyoruz” diye konuştu.

MİLLİ TESİSLERLE SAĞLIKTA ÖZGÜRLÜK

“Bu tesislerle Türkiye, kritik sağlık malzemeleri ve ilaçlarda dışa bağımlılığını sona erdirip kendi kaynaklarıyla kendine yeter hale gelecek. Bu, hem ülkemizin sağlık güvenliği hem de hastalarımızın yaşam kalitesi için çok önemli” diyen Yılmaz, projenin sağlık alanında büyük bir devrim olacağını vurguladı.