Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Düğün salonu faciasında acı haber! Yıkılan kemer doktorun eşini de hayattan kopardı

Düğün salonu faciasında acı haber! Yıkılan kemer doktorun eşini de hayattan kopardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İHA
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı / İHA

İzmir’in Menemen ilçesinde bir anaokulunun düzenlediği kahvaltı etkinliği faciaya dönüştü. Düğün salonundaki beton kemerin yıkılması sonucu ağır yaralanan Güler Baltacı da hayatını kaybetti. Olayda doktor eşi Mehmet Fatih Baltacı da can vermişti. Soruşturma kapsamında işletme sahibinin oğlu tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde dün bir anaokulunun düğün salonunda düzenlenen kahvaltı organizasyonu sonrasında dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu ağır yaralanan Güler Baltacı (35), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baltacı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden Baltacı çifti için yarın İzmir Şehir Hastanesi'nde saat 10.00'da tören düzenleneceği öğrenildi.

Düğün salonu faciasında acı haber! Yıkılan kemer doktorun eşini de hayattan kopardı - 1. Resim

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan işletme yetkilisi N.C. (50) ile eşi G.C. (56) ve oğulları İ.C. (29), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, N.C. ve G.C. serbest bırakıldı. İ.C'nin ifadesinde, düğün salonunun işletme ruhsatının annesinin üzerine olduğunu, işletmeyi kendisinin çalıştırdığını söylediği öğrenildi.

Düğün salonu faciasında acı haber! Yıkılan kemer doktorun eşini de hayattan kopardı - 2. Resim

DOKTOR BALTACI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yahşelli Mahallesi'nde dün bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, eşi Baltacı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti. Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. ile eşi G.C. ve oğulları İ.C. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İHA

Arda Turan hangi takımla anlaştı, nereye gidecek? Eyüpspor'a veda etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da denizden erkek cesedi çıktı - 3. SayfaBursa'da denizden erkek cesedi çıktıNarin Güran cinayeti davasında cezalar onandı - 3. SayfaNarin Güran cinayeti davasında cezalar onandıKazayı film izler gibi izlediler! D-650'de tır ve kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı - 3. SayfaKazayı film izler gibi izlediler! D-650'de tır ve kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandıDiyarbakır'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaDiyarbakır'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı varBakan Yerlikaya duyurdu! Kurban pazarında polise saldıran magandalara ters kelepçe - 3. SayfaPolise saldıran magandalara ters kelepçeİzmit'te feci olay! Miras tartışması kanlı bitti, ağabey kardeşine acımadı - 3. SayfaMiras tartışması kanlı bitti, ağabey kardeşine acımadı
Sonraki Haber Yükleniyor...