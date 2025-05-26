Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Düğün salonunda facia! Dekoratif kemer devrildi doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Düğün salonunda facia! Dekoratif kemer devrildi doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de anaokulunun etkinliğine katılan doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eli Güler, taş kemerin yıkılması sonrası enkaz altında kaldı. Doktor hayatını kaybederken, eşi Güler'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Acı olay İzmir'in Menemen ilçesinde yaşandı. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğün salonunda facia! Dekoratif kemer devrildi doktor öldü, eşi ağır yaralandı - 1. Resim

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜLER BALTACI'NIN DURUMU KRİTİK

Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Düğün salonunda facia! Dekoratif kemer devrildi doktor öldü, eşi ağır yaralandı - 2. Resim

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Düğün salonunda facia! Dekoratif kemer devrildi doktor öldü, eşi ağır yaralandı - 3. Resim

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinde, kemer üzerinde branda olduğu, rüzgarın etkisiyle kemerli yapıyı bu brandanın yıktığı, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransa karıştı: Çiftçiler Ulusal Meclis’i traktörlerle bastıEv kiralamak isteyenler dikkat! Prizlerden gizli kamera düzeneği çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ev kiralamak isteyenler dikkat! Prizlerden gizli kamera düzeneği çıktı - 3. SayfaEv kiralamak isteyenler dikkat!Otobanda facia! Aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - 3. SayfaOtobanda facia! 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdiBeylikdüzü’nde korkunç kaza! Karşı şeride uçtu, takla atarak durdu - 3. SayfaKarşı şeride uçtu, takla atarak durdu! Feci kaza kamerada124 yıl hapis cezası vardı! İzmir'de gizlendiği evde yakalandı - 3. Sayfa124 yıl hapis cezası almıştı! Gizlendiği evde yakalandıAlkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü - 3. SayfaPolisin bir sözüyle hemen geri döndüAdana'da akılalmaz olay! Arkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldı - 3. SayfaArkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...