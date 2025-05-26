Hakkari’de doğanın eşsiz gösterisi: Gündüz açan çiçekler akşam sırra kadem basıyor

Hakkari’nin Otluca köyünde ortaya çıkan gizemli doğa olayı görenleri şaşkına çeviriyor. Güneşli günlerde açan sarı çiçeklerin gün batımında bir anda yok olması, toprağın ve taşların da renk değiştirmesiyle birlikte adeta doğanın sessiz bir gösterisi haline geliyor.

Hakkari’nin Otluca köyünde bir hidroelektrik santrali yakınlarındaki tepelik alanda gözlemlenen ilginç doğa olayı görenleri büyülüyor.

Güneşli günlerde açan sarı çiçeklerin gün batımına doğru adeta birer birer ortadan kaybolması doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

TOPRAĞIN VE TAŞIN RENGİ DE DEĞİŞİYOR

Doğasever Şivan Boyar’ın objektifine yansıyan bu olağanüstü olayda, sadece çiçeklerin değil toprağın ve taşların renginde de değişim yaşandığı görülüyor. Buna karşılık, bölgedeki yemyeşil bitki örtüsü sabit kalıyor.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Boyar, “Sabah saatlerinde güneş ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sarı çiçekler adeta doğanın bize sunduğu sessiz bir gösteri gibi. Ancak güneşin batmasına yakın saatlerde çiçeklerin bir anda ortadan kaybolduğunu fark ettim. Önce rüzgar ya da sıcaklıkla ilgili olduğunu düşündüm ama her gün aynı saatlerde gerçekleşen bu olay beni hayretler içerisinde bırakıyor” diyor.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR DOĞA HARİKASI

Bu gizemli doğa olayı, Hakkari’nin yalnızca göz alıcı manzaralarıyla değil keşfedilmeyi bekleyen sırlarıyla da dikkat çeken bir doğa harikası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bilim insanları ve doğa gözlemcilerinin bölgeye ilgisinin artması bekleniyor.