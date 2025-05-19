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Hakkari'den Irak'a uzanan acı bekleyiş! İbrahim Necir Kom 10 gündür kayıp...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'u arama çalışmaları sürüyor. Acı bekleyişte 10 gün geride kalırken, ekiplerin çalışmaları Irak sınırına kadar dayandı.

Hakkari'de 10 gün önce kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom, hala bulunamadı.

Hakkari'den Irak'a uzanan acı bekleyiş! İbrahim Necir Kom 10 gündür kayıp... - 1. Resim

ÇALIŞMALAR IRAK SINIRINA KADAR DAYANDI

Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde akıntıya kapılan İbrahim Kom’un bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin de katıldığı arama çalışmaları, Irak sınırına dayandı.

Hakkari'den Irak'a uzanan acı bekleyiş! İbrahim Necir Kom 10 gündür kayıp... - 2. Resim

Debisi yüksek derede ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürürken aile fertlerinin gözü ise gelecek umutlu haberde.

Hakkari'den Irak'a uzanan acı bekleyiş! İbrahim Necir Kom 10 gündür kayıp... - 3. Resim

Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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