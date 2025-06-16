Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler belli oldu! Listenin ilk 3 sırası şaşırttı

2025 yılının ilk dört ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 3,3 milyar dolar oldu. En fazla yatırım yapan ülkeler Kazakistan, Hollanda ve ABD olurken, başlıca yatırım alanları finans, tekstil ve perakende sektörleri oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından Pazartesi günü yayımlanan verilere göre, 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım (DYY) miktarı 3,3 milyar dolar oldu.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir artışa işaret ediyor.

EN ÇOK YATIRIM YAPAN İLK 3 ÜLKE HANGİLERİ?

Yılın ilk dört ayında Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke:

Kazakistan – 610 milyon dolar

Hollanda – 311 milyon dolar

ABD – 201 milyon dolar

Nisan ayında Türkiye'ye gelen DYY toplamı 408 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu ayda gelen toplam yatırımın 327 milyon doları borç araçlarından, 140 milyon doları ise yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarından oluştu.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER NELER?

Aynı dönemde, yatırımların tasfiyesi, toplamda 494 milyon dolarlık bir düşüş etkisi oluşturdu.

Toplam yatırım sermayesi girişleri Nisan ayında 435 milyon dolara ulaşırken, bu yatırımların %21,4’lük kısmı (93 milyon dolar) finans ve sigorta faaliyetlerine yöneldi. Bu alandaki yatırımın 65 milyon doları bankacılık sektörüne yapıldı.

Tekstil ve hazır giyim imalatı, önceki dönem performansını geride bırakarak aynı dönemdeki yatırımların %21,1’ini çekti.

Diğer öne çıkan sektörler: