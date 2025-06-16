FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) haziran ayı toplantısına kilitlenmiş durumda. Para politikalarında muhtemel değişikliklerin sinyallerini verecek olan toplantı, hem yatırımcılar hem de ekonomik aktörler açısından büyük önem taşıyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları gündemde yer bulurken detaylar da netlik kazandı.

ABD Merkez Bankası (FED), haziran ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Küresel piyasaların merakla beklediği karar Çarşamba günü saat 22.00’de duyurulacak. Faiz oranlarının sabit tutulması beklenirken, FED’in açıklamaları, yılın geri kalanında nasıl bir para politikası izleneceğine dair önemli ipuçları verecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (FOMC) 17-18 Haziran tarihlerinde toplanıyor. Toplantının ardından FED'in faiz kararı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 22:00’de kamuoyuyla paylaşılacak. Kararın açıklanmasıyla birlikte piyasalar, FED’in ileriye dönük politikalarına ilişkin sinyalleri de değerlendirmeye başlayacak.

PİYASALARIN FED BEKLENTİSİ: SABİT FAİZ Mİ, İNDİRİM Mİ?

Geçtiğimiz ay faiz oranlarını %4,25 - %4,50 aralığında tutan FED kararı alırken enflasyon ve ekonomik büyüme verilerini dikkate aldı. Haziran toplantısı öncesinde de piyasa beklentisi, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Ekonomistlerin büyük bölümü, FED’in bu toplantıda da faizleri sabit bırakacağını öngörüyor.

Ancak dikkatler karar metninde ve Başkan Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak. Enflasyonun seyri ve ekonomik aktiviteye dair yorumlar, piyasaların yönünü belirleyecek.

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR Mİ?

FED’in eylül ayında faiz indirimine başlaması ihtimali son günlerde daha yüksek sesle konuşuluyor.

Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin yıllık bazda %2,4 gibi beklentilerin altında bir seviyede gerçekleşmesi senaryoyu destekliyor. Barınma maliyetlerinde görülen artışın dışında genel fiyat baskılarının zayıflaması, FED’in sıkı para politikasında gevşemeye gidebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Para piyasalarında şu an itibarıyla FED’in eylülde ilk faiz indirimini yapacağına dair fiyatlama oranı %86 seviyelerinde. Yıl içinde iki faiz indirimi yapılması yönünde genel bir beklenti oluşmuş durumda.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR GELİYOR

New York FED Başkanı John Williams, para politikasında temkinli adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, mevcut ekonomik belirsizliklerin faiz oranlarını sabit tutma kararında etkili olduğunu ifade etti. Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic ise, piyasalardaki dengenin sağlanabilmesi için birkaç ay daha gözlem yapılmasının önemine dikkat çekti.