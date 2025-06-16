Bu hafta dikkatler 19 Haziran'da! TCMB faiz indirecek mi? İşte tahminler...

Piyasalarda yeni hafta başlarken, dikkatler 19 Haziran’daki TCMB faiz toplantısına çevrildi. ForInvest anketine katılan 27 ekonomistin 23'ü politika faizinin %46’da sabit bırakılacağını öngördü. Mayıs enflasyon verisinin tahminlerin altında kalmasının ardından faiz indirimi beklentisi artmıştı. Buna karşılık son 2 haftada fonlama faizi %49’dan %46’ya geriledi. Ekonomist Tuncay Turşucu, ilk indirimin temmuzda gelebileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda veri gündemi oldukça yoğun bir hafta başladı. Bugün nisan ayı cari denge verileri ve TCMB piyasa katılımcıları anketinin mayıs sonuçları belli olacak. Perşembe günü TCMB’nin faiz kararı ile birlikte mayıs ayı konut satış istatistikleri de gelecek. Cuma ise Tüketici Güven Endeksi haziran ayı sonuçları ve mayıs ayı konut fiyat endeksi açıklanacak.

TCMB'DEN BEKLENTİLER

Haftanın en önemli verisi TCMB faiz kararı olarak öne çıkıyor. Ekonomistler, nisanda %46 seviyesine yükselen politika faizinde bir değişiklik beklemiyor. ForInvest Haber tarafından düzenlenen ankete katılan 27 ekonomistin 23'ü faizin sabit bırakılacağını öngördü.

Son birkaç günde öne çıkan İsrail-İran çatışması ve beraberinde yükselen petrol fiyatlarının seyrinin TCMB tarafından da yakından izleneceği ve temkinli duruşun korunacağı ifade ediliyor.

ENFLASYON DÜŞÜK GELİNCE...

Mayıs ayı enflasyon verisinin tahminlerin altında kalarak %1,53 gelmesinin ardından piyasada da faiz indirimi beklentileri yükselmişti. Buna karşılık haftalardır koridorun üst bandından (%49) gerçekleşen piyasa fonlaması, son günlerde %46’dan gerçekleşti. Bu etkiyle gecelik faizler %47,13’e geriledi.

"ÖRTÜLÜ İNDİRİM YAPILDI"

Ekonomist Tuncay Turşucu, “TCMB’nin politika faizini %46’da bırakması ve üst bandı %49’dan %47,5’e düşürmesi genel beklentiler arasında. Bunun yanında politika faizinde indirim bekleyenler de var. Ancak zaten TCMB’nin piyasayı fonladığı faiz %49’dan %46 seviyelerine gelmiş durumda. Yani TCMB son iki haftada örtülü faiz indirimi gerçekleştirdi” değerlendirmesinde bulundu.

"PETROL FİYATLARI KRİTİK"

TCMB’nin karar metnindeki ifadelerin önemli olduğunu vurgulayan Tuncay Turşucu, petrol fiyatlarında yaşanan artışın akaryakıt zammı olarak yansıdığını da hatırlatarak, “Bunun enflasyon üzerindeki etkileri önemli olacak. Petroldeki yükselişin devamı halinde TCMB’nin temmuz toplantısına da etki edebilir. Genel olarak TCMB’nin temmuzda faiz indirim sürecini başlatacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

16 HAZİRAN 2025 DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bu arada haftanın ilk işlem gününde piyasalara bakıldığında; 16 Haziran 2025 dolar fiyatı 39,45 TL ve Euro fiyatı da 45,53 TL’den güne başlıyor. Döviz kurlarında stabil görünüm devam ediyor. Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi ise geçen hafta 43,86’dan kapanış yapmıştı.