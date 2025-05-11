537 şube kapanmış, 7 bin kişi mağdur olmuştu: KFC ve Pizza Hut, Türkiye'ye dönüyor

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinin sahibi Yum! Brands tarafından franchise anlaşmasının feshedilmesi üzerine 4 aydır kapalı olan KFC ve Pizza Hut şubeleri geri dönüyor. Dev şirket alışveriş merkezleriyle görüşmeye başlarken çoğu yatırımcının anlaşmaya yanaşmadığı iddia edildi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmecisi İş Gıda, dünyaca ünlü fast-food zincirlerinin sahibi Yum! Brands tarafından franchise anlaşması feshedildikten sonra mali krizin içine girmişti.

Şirket, 7.7 milyar TL borçla konkordato başvurusu yapmış binlerce çalışan maaşlarını alamadan işsiz kalmıştı. İşsiz kalanlar ülke çapında protestolara imza atmıştı.

4 AY SONRA DÖNÜYORLAR!

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, yaklaşık 4 aydır tüm şubeleri kapalı tutulan KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına geri dönmek için anlaşmaya vardı. Türkiye'de yola devam etmeyi planlayan Amerikalı Yum! Brands, gayrimenkul ve yatırım yönetimi hizmeti veren Value Solution Partners ile anlaşmaya vardı.

BORÇLAR YATIRIMCIYI KORKUTUYOR

Value Solution Partners, mevcut kiralama şartları üzerinden anlaşmaları devam ettirmek üzere alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmeye başladı. Çok az şube için anlaşma sağlansa da çoğu yatırımcı anlaşmaya yanaşmıyor. Yine kulislerde anlaşmaya yanaşmayan yatırımcıların öncelikle mevcut borçların ödenmesini ve kiraların artırılmasını istediği konuşuluyor.

Mağazalar kapanmadan önce Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin yüzde 90'ında KFC ve Pizza Hut şubesi hizmet veriyordu. Sektör kulislerinde İş Gıda'nın 3-4 aydır kira ödeyemediği konuşulurken kapanan şubelerin alışveriş merkezi yatırımcıları için mağaza başına ortalama 150 bin lira kiradan aylık 80 milyon TL zarar anlamına geleceği iddia edildi.