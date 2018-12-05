Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) tarafından yürütülecek ihraç kapsamında, 4 bankanın (Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Garanti) bilançosundaki konut kredilerinin alınacağını belirten Topaç, “Bunların 3 milyar 150 milyon TL’lik kredi havuzu mevcut. Fon, 5-6-7 Aralık’ta yatırımcılara varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapacak. Buradan gelecek paralar, nakit olarak bankalara dönecek. Karşılığında da, ipotek teminatlı menkul kıymet dediğimiz kredi havuzlarını, fona ihraç etmiş olacaklar. Borçlular bankalara kredileri ödedikçe, bu paralar fona geri gelecek, buradan da yatırımcılara ödenecek. Sistem bu şekilde işleyecek. İnşallah başarılı bir arz olur” dedi.