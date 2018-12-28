Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen yasa ile araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek. Teklife göre, Karayolları Trafik Kanununda yer alan cezalar 2019’da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.



BOĞAZ’DA İMAR BARIŞI

Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar’daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

Kabul edilen kanun değişikliği ile 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022’ye kadar devam edecek. Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

MADDELERLE DEĞİŞİKLİKLER

¥ Yasak köprüden geçenlerin cezaları affedilecek, ödeyenlere iade edilecek.

¥ Trafik cezalarına yeniden değerleme oranında yapılan zam iptal edilecek.

¥ Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar da İmar Barışı kapsamına alınacak.

¥ Tüm emniyet mensupları POLSAN’a üye olacak.

¥ En az 500 üyeli kooperatiflerin payları halka arz olunmuş sayılacak.

¥ Katılım bankalarına da kira sertifikası çıkarma hakkı getirildi.

¥ Görevi sona eren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev süreleri 1 yıl uzatıldı.

¥ Yapılandırma hakkını kaybedene, yeniden ödeme fırsatı getirildi.

¥ 14 ilde 27 ilçe kurulması kapsamında harç ve katılım payı kuralları 2020’ye kadar uzatıldı.

YAPILANDIRMA HAKKI YENİDEN

Borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmadığı için hakkını kaybeden borçlulara, yeniden imkân tanınıyor. Bu kişiler, ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile birlikte şubat 2019’a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.

EMNİYET'E SANDIK MECBURİYETİ

Kabul edilen Yasa ile; Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN’ın güçlendirilmesi, ortaklarına yaptığı yardımların artması için Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olması şartı getirildi.